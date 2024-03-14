Лавров: Запад одержим поражением РФ, что доказывают слова Макрона об отправке войск

По словам главы МИД, агрессивная линия против РФ является "частью курса Запада и лишь частью его усилий по сдерживанию объективного процесса демократизации всей системы международных отношений"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Западные страны по-прежнему одержимы поражением России, об этом свидетельствуют заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО на территорию Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"Коллективный запад разрушил систему европейской безопасности окончательно, одержим идеей нанесения России стратегического поражения. Достаточно привести высказывания [президента Франции Эмманюэля] Макрона относительно отправки на Украину натовских военных, но и целый ряд других перлов, которые произносят руководители европейских государств", - сказал он.

Министр подчеркнул, агрессивная линия против РФ является "частью курса Запада и лишь частью его усилий по сдерживанию объективного процесса демократизации всей системы международных отношений". "Они прекрасно понимают, что на Украине решается именно этот вопрос, вопрос доминирования Запада в мировых делах, вопрос завершения его гегемонии, - указал Лавров. - Об этом очень подробно говорил президент [России Владимир Путин] <...> в недавнем интервью [американскому журналисту] Такеру Карлсону и еще раз акцентировал это в сегодняшнем интервью [гендиректору медиагруппы "Россия сегодня"] Дмитрию Киселеву".

26 февраля Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По словам французского лидера, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских подразделений, однако это не подразумевает их участие в конфликте.