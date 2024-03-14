Украинский эксперт: российская армия кратно уменьшила время, затрачиваемое на ответный удар по позициям ВСУ

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На фоне сообщений о полном перехвате инициативы и успешных наступательных действиях ВС РФ практически на всех участках фронта, в последнее время можно нередко встретить новости об эффективном поражении артиллерийских позиций противника. Так, буквально вчера сообщалось об уничтожении очередной пусковой установки HIMARS ВСУ.

Стоит отметить, что это далеко не единичный случай, а скорее уже тенденция, указывающая на значительный прогресс в нашей контрбатарейной борьбе. Собственно, данный факт признают и на Украине.

В частности, в ходе недавнего интервью военный эксперт и полковник СБУ в отставке Олег Стариков констатировал, что российская армия кратно уменьшила время, затрачиваемое на ответный удар по позициям ВСУ.

С его слов, сегодня на выявление украинской огневой позиции и нанесения удара по ней у ВС РФ уходит от одной до трех минут. В итоге, украинская армия уже не успевает сменить позиции до ответного прилета, как это делалось раньше.

Исходя из вышесказанного, Стариков сделал вывод, что российская армия, вероятно, на основе полученного в ходе конфликта опыта, сумела построить современный разведывательно-ударный комплекс и активно внедряет элементы сетецентрической войны.

Напомним, что вышеупомянутая доктрина впервые была применена Пентагоном и заключается в получении превосходства за счет объединения различных армейских группировок в единую информационную сеть для максимально быстрого обмена информацией и принятия решений.