В Сети появились первые чёткие кадры поражения российской ракетой американской РСЗО HIMARS ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

В Сети появилось первое визуальное подтверждение уничтожения РСЗО HIMARS ВСУ. Съемку уничтожения американской системы залпового огня вел разведывательный беспилотник. Кадры активно распространяют российские и украинские ресурсы.

Согласно появившейся в Сети информации, РСЗО M142 HIMARS была засечена российским разведывательным беспилотником в районе села Никаноровка на временно подконтрольной части ДНР. Координаты цели были переданы в штаб, после чего по установке отработала ракета, как уверяют некоторые ТГ-каналы, ОТРК "Искандер". Поражение РСЗО подтверждается как возгоранием, так и вторичной детонацией боеприпасов, снятых разведывательным дроном.

Также сообщается, что вместе с РСЗО HIMARS был уничтожен и расчет. Кроме того, имеются данные, что после удара российской ракеты потери понесли и украинские спецназовцы, осуществлявшие охрану установки. Подтвердить или опровергнуть эти данные мы не можем, поэтому здесь все на ваше усмотрение.

Источник изображения: topwar.ru

На украинских пабликах заявляют, что непонятно, как российский дрон мог засечь установку, находящуюся довольно далеко от линии фронта, примерно в 50 км. Высказывается предположение, что РСЗО было засечено раньше и его просто вели, а после остановки последовала команда на уничтожение.

Отметим, что сегодня уже сообщалось об уничтожении РСЗО HIMARS, но на Херсонском направлении. Попытка остановить наступление ВС России заставляет командование ВСУ подтягивать к фронту различные системы, чем и пользуются российские военные, уничтожая их.