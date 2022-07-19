В России назвали недостаток украинских HIMARS

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), которые используют украинские военные, отличаются небольшой дальностью, что делает их уязвимыми. Данный недостаток РСЗО назвал военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями».

США передали Украине 12 РСЗО HIMARS и высокоточные боеприпасы. 17 июля Министерство обороны России впервые сообщило об уничтожении РСЗО американского производства на Украине.

«Этих установок не так много, поэтому уничтожение каждой — серьезный успех. Уязвимость HIMARS — в их небольшой дальности. Пока американцы дали Украине для них только ракеты GMLRS с досягаемостью в 70–80 километров. Для поражения ими целей в тылу приходится выдвигать машины близко к линии фронта, где их могут обнаружить», — сообщил Болтенков.

По его словам, для обнаружения РСЗО важно использовать беспилотники. После передачи координат HIMARS в штаб их можно поразить реактивными снарядами РСЗО «Смерч» или баллистической ракетой комплекса «Искандер». «Постепенно все американские машины будут выведены их строя», — добавил Болтенков.

Военный эксперт отметил, что ситуацию может усложнить передача Киеву тактических ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров. Это позволит HIMARS не приближаться к линии фронта, а средства противовоздушной обороны и авиация противника могут помешать разведывательным беспилотникам.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на собственные источники сообщил, что в распоряжении Вооруженных сил России появилась РСЗО HIMARS.