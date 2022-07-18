Стало известно об американской РСЗО HIMARS в распоряжении армии России

В распоряжении армии России появилась американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что в настоящий момент неизвестно, была ли установка захвачена или продана «коррумпированными украинскими военными». «Но на данный момент установка уже в России», — говорится в сообщении.

Авторы канала считают, что если РСЗО находится в исправном состоянии, то такая потеря может стать для США чувствительной. «Изучение установки нашими оружейниками может не только применять американские технологии в своих наработках, но и позволит разрабатывать способы противодействия им», — отметили они.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении двух установок HIMARS производства США. По словам представителя оборонного ведомства, пусковые установки были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка в Донецкой народной республике (ДНР). Также были уничтожены склады боеприпасов к поставленным США РСЗО.

Пентагон в начале июля заявил, что Вашингтон выделит Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Уточнялось, что Киев в том числе получит четыре смонтированных на колесном шасси комплекса реактивной системы залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.