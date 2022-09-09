Ответ американским HIMARS: зачем России белорусские "Полонезы" с китайской начинкой

Россия может закупить самые дальнобойные РСЗО в Европе

Поставленные ВСУ американские системы HIMARS бьют на 300 километров, российские РСЗО «Ураган», «Смерч» и «Торнадо» - от 35 до 120 километров. Как сообщает издание Military Watch, ВС РФ могут приобрести в качестве альтернативы своим системам белорусские «Полонезы», использующие китайские ракеты радиусом поражения как у HIMARS. «Газета.Ru» рассказывает, как они могут применяться в спецоперации и что нужно для запуска совместного производства.

Издание Military Watch сообщило, что Россия может заказать у Белоруссии «Полонезы» - самые дальнобойные в Европе реактивные системы залпового огня. На них используются китайские ракеты А-200 калибра 301-мм, радиус поражения составляет до 300 километров.

«Обновленная РСЗО «Полонез», которую производит Белоруссия, является копией китайской системы NORINCO ARS, предназначенной для продажи на экспорт, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Алексей Леонков. - Военные КНР смогли наделить эту систему достаточно большой точностью, отклонение от цели не превышает 50 метров. При залповом огне из восьми ракет это достаточно высокий показатель, который позволяет уничтожить как открытую силу противника, так и защищенные объекты в глубоком тылу.

Есть небольшая особенность в комбинированной системе наведения, которая является инерциальной и требует спутниковой коррекции GPS. Российские РСЗО являются оружием ближнего боя, порой достаточно выданных разведкой координат противника, хотя используются и средства навигации, и данные, полученные от беспилотников. Это сопоставимо с поражением российских оперативно-тактических комплексов, которые «заточены» под такую систему наведения. Так действуют и ракеты комплексов «Авангард», и крылатых «Калибров», и гиперзвуковых «Кинжалов». «Полонезы» также можно встроить в эту структуру и использовать с большой точностью».

В РСЗО «Полонез» белорусская составляющая - это шасси тягача МЗКТ-7930 колесной формулы 8х8 с грузоподъемностью до 25 тонн. Подобная база используется для российских ОТРК «Искандер», БРК «Бал», «Бастион», «Clab-M», РСЗО «Ураган-1М». То есть этот восьмиосный тягач хорошо известен российской армии.

«К «Полонезам» приложима формула спроса и предложения, - рассказал «Газете.Ru» белорусский политолог, военный эксперт Александр Зимовский. - В момент своего появления они особого ажиотажа не вызвали: ракета китайская, шасси белорусское, сфера боевого применения весьма неопределенная».

Азербайджан закупил белорусские РСЗО "Полонез" в 2018 году. По сообщению азербайджанского Минобороны, 10 комплектов РСЗО были приняты на вооружение армии республики. Как писали местные СМИ, Баку рассматривал "Полонезы" в качестве ответа на ОТРК "Искандер", находящиеся на вооружении армянской армии.

«Во армяно-азербайджанского конфликта о применении «Полонезов» как-то глухо в газетах писали. Боевая эффективность этой РСЗО остается скорее в теоретической области. Все-таки «Полонезы» являются плодом межгосударственной кооперации Китая и Белоруссии. Причем главный компонент - китайский. Законный вопрос - возможен ли вариант покупки Россией китайских РСЗО именно что в оригинальном исполнении? Китайские ракеты на китайских шасси. Или же вариант кооперации, когда китайские ракеты на российских шасси, скажем, Брянского автозавода.

Здесь мы вступаем на зыбкую почву, связанную с собственно китайской политикой и практикой торговли оружием. Если по тем или иным причинам прямые оружейные сделки между РФ и КНР невозможны, белорусский вариант остается единственной возможностью такого рода. Однако тут мы опять упираемся в спрос/предложение. Какими мощностями располагает Минск для производства «Полонезов»? И в какие сроки он сможет осуществить переход от выставочных образцов к конвейерному производству?» - отметил Александр Зимовский

В армии Белоруссии 6 РСЗО "Полонез", к ним прилагается некоторое количество китайских ракет А-200 калибра 301-мм. Американские аналитики в последних публикациях предполагают, что Минск может пойти на совместное с Москвой производство таких реактивных систем. В проекте должна присутствовать и третья сторона - Китай как поставщик ракет.

«Подобный вариант не исключен, - заявил «Газете.Ru» военный обозреватель Владислав Шурыгин. - Здесь видится очевидная выгода для всех участников сделки. Белоруссия возобновляет производство боевой колесной базы на МАЗе, Китай отправляет свои ракеты, которых у них в избытке, Россия получает готовую продукцию с улучшенными характеристиками, которую может использовать вместо более дорогих оперативно-тактических ракет. С учетом отлаженного производственного процесса, «Полонез» такой сборки вполне может прозвучать на Украине уже в этом году. Не исключаю, что эта система сможет использовать и российскую ракету системы «Смерч-С с калибром 300 миллиметров».

Виктор Сокирко