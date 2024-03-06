"Поляки не прониклись и не осознают". Почему в ЕС не верят в угрозу российского вторжения

Полковник Ходаренок: Киев не может объяснить, зачем России вторгаться в Европу

Украинские политики и эксперты периодически повторяют, что следующими целями ВС РФ после СВО станут страны Восточной Европы. Вторжение России в Финляндию, Эстонию, Польшу, Молдавию и другие государства в ближайшее время, по их словам, просто неминуемо. Что не так с этими заявлениями и почему Украина станет сильнейшей геополитической головной болью ЕС - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Неубедительные заявления

Цель подобных высказываний совершенно очевидна и формулируется она так - на страны ЕС и НАТО с Востока скачут сразу все четыре всадника апокалипсиса, на фронтах СВО идет битва света и тьмы, добра и зла, демократии и деспотии, и в случае проигрыша Украины Европа будет следующей. Короче говоря, дайте денег и оружия для победы над ордами с Востока, иначе апокалипсис неминуем.

Казалось бы, Европа от таких речей должна задрожать от ужаса, без малейшего промедления передать Украине свое последнее оружие и в срочном порядке выделить все возможные в этом случае финансовые средства. И Соединенные Штаты должны наконец очнуться, и конгресс США обязан в обстановке полного единодушия и в темпе presto проголосовать за продолжение финансирования Украины. Однако подобного по некоторым причинам пока так и не происходит (во всяком случае, в нужных для Киева объемах).

К примеру, на борьбу с COVID-19 Европейский союз выделил около €250 млрд, на предотвращение дефолта Греции - около €200 млрд, а на борьбу света с тьмой и добра со злом дал всего €50 млрд, да и то финансирование будет осуществляться в течение предстоящих четырех лет.

Конгресс США пока так и не проголосовал за выделение $60 млрд (с большой вероятностью это все же произойдет в ближайшее время, но, тем не менее, сумму нельзя признать значительной).

Возникает вполне логичный вопрос - что же получается, Старый и Новый свет не осознают нависшей над ними неотвратимой угрозы уничтожения?

Дело в том, что украинские речи о неминуемом вторжении в Европу орд с Востока все же больше похожи на лозунги, которые практически не подкреплены серьезными аналитическими выкладками военно-политического и оперативно-стратегического характера. Иными словами, звучат как крайне неубедительные выкрики.

Разберем это всего на одном примере. Представители политического класса и экспертного сообщества Украины утверждают, что Польша станет следующей страной, куда вторгнется российская армия после завершения СВО. На этом у киевских специалистов аналитика и заканчивается. А надо ведь обосновать свои выводы и заключения.

Для начала следует сформулировать политические цели подобного вторжения, причем сделать это предельно конкретно - первое, второе, третье, четвертое. Однако специалисты в Киеве спотыкаются уже на первом пункте. Убедительно объяснить, зачем России надо вторгаться в Польшу, они решительно не могут, тем более расписать это по пунктам.

Предположим, каким-то образом украинским экспертам удалось сформулировать политические цели гипотетического вторжения (хотя это, без всякого преувеличения, невыполнимая задача). К примеру, роль НАТО и Белоруссии в подобном конфликте подробно не расписывается.

Но затем требуется более или менее подробно обозначить привлекаемые силы и средства ВС РФ, требующиеся для решения такой задачи. Сделать это надо в виде более или менее конкретного сценария (хотя бы даже не столько конкретного, сколько правдоподобного). Но и с этим пунктом у украинских стратегов большие проблемы.

После этого нужно предельно ясно расписать, как будет выглядеть послевоенная картина мира. Ведь войны в конечном итоге замышляются исключительно для того, чтобы выйти на требуемый облик послевоенного мира. Но об этом речи у украинских аналитиков не идет в принципе. Они даже не упоминают об этих крайне важных обстоятельствах (может, и не вполне разбираются в вопросах войны и мира в подобном разрезе).

Тем не менее, по украинским оценкам, угроза вторжения российской армии в Польшу просто неминуема. Однако в Варшаве вместо того, чтобы копать противотанковые рвы и устраивать проволочные заграждения, собираются закрыть границу с Украиной. В общем, можно сказать, что поляки не прониклись и не осознают.

Украина - головная боль Европы

Вполне возможно, что во многом по причинам неубедительности своих выкладок Киеву так до сих пор и не удалось «зажечь» коллективный Запад, несмотря на все усилия гастролирующих по странам НАТО украинских политиков самого различного калибра.

Можно не сомневаться, что у серьезных политиков в Старом и Новом свете и в мыслях нет сценария, при котором российская армия планирует вторжение в Восточную Европу. У них главная задача - купировать конфликт на Украине в ее географических границах, и не более того.

Деньги и снаряды для Украины в ближайшее время, вероятно, найдут. Но главная задача Запада будет, скорее всего, выглядеть неизменной - не допустить поражения Украины, а не создать предпосылки для ее победы. Поэтому объемы передаваемого Киеву вооружения вряд ли выйдут на какой-то фантастический уровень.

Помимо всего прочего, надо иметь в виду и следующие обстоятельства. Под каким бы углом не смотреть со стороны Старого и Нового света на Украину, она не представляет собой какого-либо ценного геополитического и геостратегического объекта, за который коллективному Западу надо сражаться до последней капли крови. Украина ни разу не кладовая ценных природных ресурсов, не технологическая столица континента, и уж тем более не перекресток торговых путей. Даже роль транзитной страны между Западом и Востоком за рамками возможностей Киева.

На несколько предстоящих десятилетий Украина будет для Запада только сильнейшей геополитической головной болью, политическим геморроем и источником экономического метеоризма. Вряд ли даже до 2035 года Киеву будет предложено членство в Евросоюзе и тем более в НАТО. Но прежде, чем делать подобные прогнозы, надо все же дождаться завершения СВО. Именно итоги операции во многом определят расстановку сил на Европейском континенте.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок