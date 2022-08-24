Евросоюз отказался от России. Ему подписали смертный приговор

Европейский союз рискует исчезнуть через год

Прежней Европы больше нет, она убита вашингтонским режимом при помощи многочисленных натовских агентов, пишет Agoravox. Внутри ЕС растет недовольство, которое может расколоть союз.

Принесенный в жертву вассал

Германия была очень влиятельной в Европейском союзе и вводила меры жесткой экономии в отношении более слабых европейских стран, таких как Греция, Испания, Италия и Португалия. Теперь Берлин требует, чтобы другие страны–члены ЕС выручили немцев в преддверии неизбежного энергетического кризиса, после того как Германия выполнила просьбу США не только присоединиться к санкциям против России, но и прекратить строительство российского газопровода "Северный поток — 2", который должен был увеличить, а не уменьшить (как сейчас) поставки российского газа в Европу.

Германия до недавнего времени была промышленным локомотивом ЕС, и поэтому она больше всех потеряет от резкого снижения поставок энергоресурсов и повышения их стоимости. По мере того, как эти поставки будут сокращаться, цены на энергоносители будут расти, а затем резко пойдут вверх, и экономика Германии потерпит крах.

Правящие круги Германии (как и лидеры других стран ЕС) уступили требованиям США присоединиться к санкциям против России (которые основаны на сфальсифицированных данных). В результате немецкому народу скоро придется мерзнуть, ​​даже несмотря на то, что Германия будет тратить на энергоносители гораздо больше средств, чем раньше.

Сокращение поставок энергоресурсов из России сменится увеличением поставок из других стран (включая США), по ценам намного выше российских. Но лишь небольшая часть сокращенных поставок из России может быть восполнена. Чем-то придется пожертвовать, возможно, самому ЕС, поскольку быстрый рост недовольства внутри ЕС – особенно между Германией и странами, которые, по ее мнению, должны ее вытащить из этого кризиса — может бесповоротно расколоть союз.

Двусмысленный подход к экологии

Это произойдет как раз тогда, когда ЕС, который твердо выступал за сокращение, если не за отказ от использования ядерного и ископаемого топлива, особенно угля, внезапно торопится резко увеличить использование этих неэкологичных источников топлива.

Европейским избирателям не понравится, если их лидеры развернутся на 180 градусов, что приведет к глобальному потеплению. Неизбежно возникнут новые, непредвиденные вопросы. Более того, возврат к ископаемому топливу не может быть быстрым, как обещают европейские лидеры. А, следовательно, не только европейцам будет холодно грядущей зимой, но их лидерам придется объясняться друг с другом, не признавая, что они были неправы – ужасно неправы и не готовы.

Это вызовет политический хаос, так как взаимные обвинения в их многочисленных неудачах заставят европейцев подвергнуть сомнению весь проект ЕС, проект по созданию единого Европейского союза, непостижимо бюрократического сателлита Соединенных Штатов. Ностальгия по прошлому, по прекрасным независимым европейским странам и горечь по будущему возьмут верх, ослабляя основы ЕС и ставя под сомнение любой трансатлантический альянс, появившийся после Второй мировой войны (фактически на службе американского государства, ненавидящего Россию), а также НАТО под контролем США и своего политического двойника ЕС, в котором главенствуют США и тысячи американских прислужников в Брюсселе.

Самой последней всеобъемлющей оценкой энергетических потребностей стран ЕС является сентябрьский доклад 2008 года "Зависимость Европы от российского природного газа: перспективы и рекомендации для долгосрочной стратегии", подготовленный Ричардом Андерсоном из Европейского центра безопасности им. Маршалла, который финансируется правительствами США и Германии. Согласно документу, самым дешевым и востребованным топливом в Европе является российский газ, поступающий по трубопроводу, и это особенно касается производства электроэнергии, промышленного использования и химического сырья для изготовления пластмасс.

Произошло доминирование России в энергетических (и промышленных) поставках Европы, и наиболее зависимыми от дешевого российского газа в 2008 году стали: Германия, Польша, Словения, Венгрия, Турция, Австрия, Чехия, Греция, Финляндия, Словакия, Болгария, Белоруссия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. Можно предположить, что именно эти страны будут особенно мерзнуть этой зимой при продолжающемся политическом господстве США над Европой. Причиной этой "стужи" стало начало спецоперации России на Украине в феврале 2022 года в ответ на госпереворот при поддержке США в феврале 2014 года и оскорбительную решительность НАТО. Новый украинский режим, созданный Соединенными Штатами и ненавидящий Россию, предоставил себе суверенное право пойти на то, чтобы Москва оказалась в зоне досягаемости ядерных ракет. Таковы предполагаемые моральные и императивные причины ЕС для отказа России в статусе поставщика энергоресурсов в Европу.

Но, перекрыв энергетические краны России в Европе, сам ЕС может быть уничтожен в экономическом, культурном, промышленном плане и останется вассалом США (его народы не нужны, как и все остальные), вместо того, чтобы стать тем, чем он всегда должен был быть и был бы, а именно блистательной славой самого большого континента в мире: Евразии, то есть Европы, включающей в себя Россию.

Слава Европы канула в лету. Единственный реальный вопрос сейчас – когда это произошло? Зачем европейские лидеры сделали это? Этот вопрос является смертным приговором ЕС.

Прежней Европы больше нет, она убита вашингтонским режимом при помощи многочисленных натовских агентов в Европе.