«Теперь русские разработают новое оружие»: изучение Россией технологической начинки трофейной БМП Bradley беспокоит западную прессу

Источник изображения: topwar.ru
В феврале 2024 года после Авдеевки одним из трофеев российской армии стала американская БМП Bradley M2A2, которая с полной начинкой была брошена украинскими войсками. Несколько дней спустя она была замечена уже со снятым «жизненно важным оборудованием».
- говорится в издании Army Recognition, обеспокоенном таким ходом событий.
Как указывается, захват Bradley M2A2 может иметь несколько последствий. Изучение техники, предназначенной для войск НАТО, таких как Bradley M2A2 и CV9040, могло бы предоставить российским военным ценную информацию о новейших технологиях, инженерных подходах и принципах проектирования на Западе. Эти данные могут быть использованы для выявления сильных и слабых сторон в конструкции, тактике и оперативных возможностях машин.
Анализ может помочь российским инженерам выявить уязвимости в броне, сенсорах и электронных системах машин. Эти знания позволили бы им разработать эффективные контрмеры для повышения живучести своей бронетехники и усиления ее защиты от аналогичных платформ, используемых потенциальными противниками.
- полагают в издании.
Источник изображения: topwar.ru
Трофейная БМП CV9040
Кроме того, российские военные могут быть заинтересованы в интеграции некоторых передовых решений, востребованных в конструкции Bradley и CV90, в свои программы развития бронетехники. Захватив и исследовав машины, они могли бы узнать об инновациях в таких областях, как защита экипажа, мобильность, огневая мощь и ситуационная осведомленность.
Кроме того, эти трофеи позволяют командованию обучать войска тому, как эффективно их поражать. Знакомство с техникой потенциального противника может обеспечить преимущество на поле боя.
- считают в издании.
В ответ на эти утечки технологий, НАТО и ее члены, как пишет AR, могли бы предпринять несколько шагов для смягчения последствий таких потерь. Во-первых, ускорить разработку новых технологий и модернизацию существующих систем, чтобы опередить контрмеры, которые предпримет Россия. Это могло бы включать повышение скрытности, киберустойчивости и возможностей радиоэлектронного противодействия.
Во-вторых, НАТО следует минимизировать риск захвата чувствительного оборудования, например, используя процедуры экстренного уничтожения засекреченной матчасти при угрозе ее попадания в руки противника.
В-третьих, нужно готовить войска к противодействию обновленной тактике и технологиям неприятеля, что может помочь сохранить стратегическое преимущество НАТО.
Отмечается, что НАТО аналогичным образом изучает российские изделия.
- говорится в западной прессе.