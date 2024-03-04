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Военное обозрение

«Теперь русские разработают новое оружие»: изучение Россией технологической начинки трофейной БМП Bradley беспокоит западную прессу

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Источник изображения: topwar.ru

В феврале 2024 года после Авдеевки одним из трофеев российской армии стала американская БМП Bradley M2A2, которая с полной начинкой была брошена украинскими войсками. Несколько дней спустя она была замечена уже со снятым «жизненно важным оборудованием».

Это отражает намерение российских властей изучить технологии, разработанные НАТО. Это был не первый случай: ранее было исследовано оснащение шведской БМП БМПCV9040, захваченной в июле 2023 года

- говорится в издании Army Recognition, обеспокоенном таким ходом событий.

Как указывается, захват Bradley M2A2 может иметь несколько последствий. Изучение техники, предназначенной для войск НАТО, таких как Bradley M2A2 и CV9040, могло бы предоставить российским военным ценную информацию о новейших технологиях, инженерных подходах и принципах проектирования на Западе. Эти данные могут быть использованы для выявления сильных и слабых сторон в конструкции, тактике и оперативных возможностях машин.

Анализ может помочь российским инженерам выявить уязвимости в броне, сенсорах и электронных системах машин. Эти знания позволили бы им разработать эффективные контрмеры для повышения живучести своей бронетехники и усиления ее защиты от аналогичных платформ, используемых потенциальными противниками.

Также весьма вероятно, что теперь русские разработают новое оружие, способное уничтожать западную технику

- полагают в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Трофейная БМП CV9040

Кроме того, российские военные могут быть заинтересованы в интеграции некоторых передовых решений, востребованных в конструкции Bradley и CV90, в свои программы развития бронетехники. Захватив и исследовав машины, они могли бы узнать об инновациях в таких областях, как защита экипажа, мобильность, огневая мощь и ситуационная осведомленность.

Кроме того, эти трофеи позволяют командованию обучать войска тому, как эффективно их поражать. Знакомство с техникой потенциального противника может обеспечить преимущество на поле боя.

Это также может повлиять на механизм [геополитического] сдерживания, поскольку глубокое понимание Россией возможностей НАТО может уменьшить технологическое и тактическое преимущество, которым обычно обладают западные силы

- считают в издании.

В ответ на эти утечки технологий, НАТО и ее члены, как пишет AR, могли бы предпринять несколько шагов для смягчения последствий таких потерь. Во-первых, ускорить разработку новых технологий и модернизацию существующих систем, чтобы опередить контрмеры, которые предпримет Россия. Это могло бы включать повышение скрытности, киберустойчивости и возможностей радиоэлектронного противодействия.

Во-вторых, НАТО следует минимизировать риск захвата чувствительного оборудования, например, используя процедуры экстренного уничтожения засекреченной матчасти при угрозе ее попадания в руки противника.

В-третьих, нужно готовить войска к противодействию обновленной тактике и технологиям неприятеля, что может помочь сохранить стратегическое преимущество НАТО.

Отмечается, что НАТО аналогичным образом изучает российские изделия.

Примечательным примером является ракета Р-37М класса «воздух-воздух», компоненты которой были изъяты в феврале 2023 года на Украине и переданы британской разведке

- говорится в западной прессе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Проекты
CV-90
NATO
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