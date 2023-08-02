Войти
РИА Новости

"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике

183
0
0
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Армия продолжает захватывать в зоне боев западные образцы вооружений. В холдинге "Высокоточные комплексы", входящем в госкорпорацию "Ростех", сообщили, что в их руки попали уже шесть образцов западной военной техники, в том числе немецкого, французского и американского производства. О том, что им удалось узнать – в материале РИА Новости.

Ценная "начинка"

К сожалению, в "Высокоточных комплексах" не пояснили, о каких именно машинах идет речь. Вряд ли о "Леопардах" и "Брэдли" - все поврежденные и брошенные украинцами немецкие танки и американские БМП остались в зоне активных боевых действий. Рисковать ради них дефицитной ремонтно-эвакуационной техникой никто не будет. Да и не каждая БРЭМ способна утащить в тыл 62-тонный "Леопард", потерявший на мине свою ходовую.

Достоверно известно, что ВС РФ удалось "затрофеить" французский колесный танк AMX-10RC.

По признанию наших военных, машина, вопреки ожиданию, ничего особенного из себя не представляет – "картонная" и пробивается из крупнокалиберного пулемета. Однако ее "начинка" может представлять интерес для российской оборонки, в частности, система управления огнем Cotac от Safran и тепловизор DIVT-16 от Thales.

Французский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC

Источник изображения: © Фото : Public Domain

Кроме того, специалистам было бы интересно покопаться в силовой установке этой машины. Дизельный двигатель Baudouin 6F11 SRX мощностью в 300 лошадиных сил позволяет развивать скорость до 85 километров в час. Запас хода — тысяча километров. А гидропневматика оснащена механизмом изменения клиренса в диапазоне от 210 до 600 миллиметров.

Шведский трофей

Гораздо более ценный образец – шведская боевая машина пехоты CV-40.90C. Боевая масса - 23-25 тонн, экипаж - три человека, десант - 6-8 бойцов. Компоновка - стандартная для БМП западной школы, здесь наши конструкторы вряд ли узнают что-то новое.

Украинский военный на шведской БМП CV90

Источник изображения: © AP Photo / Roman Chop

Однако интерес для ВПК могут представлять модули композитной брони с керамическими элементами AMAP германского производства, способные выдержать попадание 30-миллиметрового бронебойного оперенного снаряда.

Помимо неплохого бронирования, у CV-90 очень интересное орудие - 40-миллиметровая пушка Bofors L70, глубокая модификация зенитки времен Второй Мировой. Темп стрельбы - от 60 до 600 выстрелов в минуту.

Особый интерес представляют входящие в боекомплект орудия снаряды с программируемым взрывателем. В зависимости от введенных заранее установок, они могут подрываться на любом участке траектории.

Эта особенность превращает такие боеприпасы в эффективное средство поражения укрытой в окопах пехоты и малоразмерных беспилотников в воздухе.

Не только для ВПК

Кроме того, в руки российской армии наверняка попали бронеавтомобили производства НАТО, используемые ВСУ. Их номенклатура широка - американские MaxxPro, британские "Мастиф" и "Хаски", турецкие "Кирпи", немецкие "Динго", французские "Бастионы" и еще много других.

Украинские военнослужащие под Артемовском

Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Вряд ли они чем-то могут быть полезны российской оборонке, за исключением их бортовых средств связи. Российские "Тигры" и "Тайфуны" показывают себя в СВО, как минимум, не хуже.

В любом случае, каждый трофей, как отмечают эксперты, представляет ценность. Если не практическую, то хотя бы музейную. Демонстрация широкой публике боевой техники, захваченной у неприятеля – один из самых эффективных способов наглядной агитации. Да и на Западе лишний раз задумаются над тем, передавать ли Украине свое передовое вооружение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Швеция
Продукция
AMX-10RC
Bradley
Бастион
Компании
Safran
Thales
Минoбороны РФ
Проекты
CV-90
NATO
БПЛА
Похожие новости
07.06.2023
Эстония реализует масштабную программу перевооружения ВС страны
29.07.2019
Современные тенденции развития БМП: системы управления вооружением
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
29.01.2015
Повернемся к Азии – передом, а к Европе…
20.08.2014
Санкциями по своим
08.12.2010
Импорт вооружений и военной техники в Россию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 22:48
  • 53896
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 21:55
  • 0
Рейтинг - N2+ Онлайн казино на реальные деньги - ТОП лучших Online casino 2023 года
  • 01.08 19:49
  • 0
Рейтинг N1 Онлайн Казино России — Где Лучше Играть На Реальные Деньги В 2023 Году
  • 01.08 16:15
  • 1
Бизнес-омбудсмен Титов заявил, что Сачков не мог предать Родину
  • 01.08 16:13
  • 1
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной
  • 01.08 16:05
  • 1
"Быстрее, чем что-либо в Черном море". CNN показал, какими дронами атаковали Крымский мост
  • 01.08 15:54
  • 1
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 01.08 15:43
  • 1
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 01.08 07:38
  • 1
Военный парад в Пхеньяне в ознаменование 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне. Ч.2
  • 01.08 04:14
  • 22
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 01.08 02:03
  • 1
Создание лунного корабля
  • 31.07 21:01
  • 3
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 31.07 16:55
  • 1
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 31.07 16:32
  • 4
Учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют под выполнение спецзадач
  • 31.07 12:47
  • 2599
Как насчёт юмористического раздела?