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Газета.ru

«Abrams не успеют поучаствовать». Минобороны Украины заявило о готовности начать контрнаступление

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Министр обороны Украины Резников сообщил о готовности армии к контрнаступлению

Украина готова к наступлению, войска ждут решения командования, подходящей погоды и "божьей воли", заявил министр обороны Алексей Резников. По его словам, Украина получила от западных партнеров большое количество бронированных машин и танков. Резников указал, что часть техники еще в пути, а американские Abrams не успеют принять участие в наступательной операции. NYT писала, что наступление планируется в мае.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия «в глобальном смысле» готова к контрнаступлению.

«В высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров - мы это сделаем», - сказал министр обороны.

Резников при этом указал, что еще не все курсы обучения украинских военных по управлению западной техникой завершились. Как отмечает Reuters, тысячи украинских военнослужащих уже прошли подготовку в западных странах и обучились комбинированному использованию различных военных средств на поле боя.

"Подготовка завершается, кроме оружия и техники еще предстоит ее овладение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части «бронированного кулака». Напомню, что кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2 и Challenger, чуть позже приедут Leopard 1", - сказал он.

Он подчеркнул, что Украина также ожидает американские танки Abrams, но они к этому контрнаступлению, по мнению министра, прибыть не успеют.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"


«Abrams не успеют поучаствовать в этом контрнаступлении, я думаю. Но наши экипажи уже выехали на тренировки», - сказал Резников.

По словам главы Минобороны Украины, страна получила от западных партнеров большое количество бронированных машин разного типа. В частности, машины Bradley, Marder, Stryker, CV 90 и другие.

«Помимо того что оружие предоставлено, его необходимо освоить. Техника обещана, подготовлена и частично доставлена. В целом мы готовы», - сказал Резников журналистам.

Киев надеется, что планируемое контрнаступление изменит ход военных действий. В своем последнем ежедневном отчете украинский Генштаб заявил, что за Бахмут идут наиболее ожесточенные бои.

Дата неизвестна, направление - тоже

Сообщения и предположения о возможном контрнаступлении украинской армии появляются уже несколько месяцев, однако даты предполагаемой операции до сих пор никто не называл.

В начале марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что вооруженные силы страны перейдут в наступление через два месяца. 15 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наступление может начаться летом.

Уже 19 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала бессмысленным ожидание контрнаступления, поскольку оно не предполагает единой масштабной войсковой операции.

Замглавы ведомства заявила, что боевые действия в Бахмуте, под Марьинкой, Лиманом и Авдеевкой сами по себе являются «элементами контрнаступления».

В свою очередь руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк указала, что контрнаступление уже «тихонечко идет небольшими шагами». По ее словам, оно заключается в снижении мощностей российской армии.

Направления и цели наступления называют разные. В частности, 11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти готовы к атаке на полуостров. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что украинские войска могут начать наступление на территории региона.

Издание Bild со ссылкой на аналитиков НАТО писало, что основными направлениями контрнаступления Украины станут Запорожье и Луганск, а одной из целей - прекращение наземного сообщения России с Крымом.

25 апреля газета The New York Times со ссылкой на утекшие в сеть документы американской разведки и Пентагона писала, что Киев намерен к концу апреля подготовить 12 бригад по 4 тыс. военных в каждой, чтобы в мае начать наступление на южном направлении.


Алиса Андреева

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Leopard-1
Leopard-2
M1 Abrams
Stryker
Проекты
CV-90
NATO
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