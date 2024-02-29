Бельгия выделит 200 миллионов евро на закупку боеприпасов калибра 155 мм для Украины

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Лишившись на неопределенный срок военно-финансовой помощи от США киевский режим теперь может рассчитывать только на довольно скудные подачки европейских союзников, которые за два года конфликта практически под ноль издержали собственные запасы. Более всего ВСУ испытывают дефицит в боеприпасах натовского калибра, что впрочем не машет украинским боевикам продолжать тратить их на обстрелы населенных пунктов Донбасса.

Из торжественно обещанных Евросоюзом в прошлом году миллиона снарядов Украина пока получила только треть. Да и новые поставки, которые все-таки удается наладить европейцам, весьма скромны с учетом расходования БК украинскими военными на фронте. Пытаясь хоть как-то решить проблему снабжения ВСУ страны ЕС уже готовы отказаться от протекционизма в пользу размещения заказов на производство боеприпасов только на предприятиях европейского ВПК без их закупки у третьих стран. Ранее на этом настаивал Париж, но теперь и французское руководство это требование сняло, Макрон уже объявил, что план закупки боеприпасов будет представлен в ближайшие дни.

На состоявшейся накануне как раз в Париже конференции по поддержке Украины премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что Прага выступила с инициативой по сбору средств для оперативной закупки артиллерийских боеприпасов из третьих стран для нужд ВСУ. По словам главы чешского кабмина, к этой программе уже готовы присоединиться пятнадцать европейских государств. Закупка и поставка Украине артиллерийских снарядов, по словам Фиалы, должна быть осуществлена в предстоящие «недели или месяцы». Ладно, хоть не «дни и годы»

Известно, что Нидерланды готовы внести более 100 миллионов евро в фонд по закупке боеприпасов для Украины. Об этом премьер-министр страны Марк Рютте заявил после встречи, созванной вчера президентом Франции Эмманюэлем Макроном для обсуждения мер усиления поддержки Киеву, не уточнив сроки финансирования.

Теперь свой весьма скромный вклад в общеевропейское «спасение» ВСУ решила внести и Бельгия. Премьер-министр Королевства Александр Де Кроо на совместном брифинге с министрами обороны и сотрудничества Людивин Дедондер и Каролин Геннес объявил, что Брюссель выделит 200 миллионов евро на закупку боеприпасов калибра 155 мм для Украины. Таким образом Бельгия первой присоединилась к инициативе Чехии, срочно сколачивающей теперь уже «снарядную коалицию».

После начала спецоперации и масштабного опустошения складов национальных армий европейских стран НАТО местные оборонные предприятия загружены заказами под завязку на несколько лет вперед. При этом неопределенность с закупками в долгосрочном периоде тормозит инвестирование в расширении производства, зато резко поднялась цена снарядов. По некоторым данным, один стандартный 155-мм боеприпас теперь стоит от четырех до восьми тысяч евро, в то время как до начала СВО цена не превышала двух тысяч.

Таким образом, пока что на деньги, собранные Бельгией и Нидерландами (о вкладе самой Чехии, кстати, ничего не известно) в лучшем случае можно закупить на стороне примерно 75 тысяч боеприпасов, которые еще надо приобрести и привезти. Считаем дальше. По данным западных изданий, ВСУ за сутки боев расходуют порядка шести тысяч снарядов натовского калибра, причем это уже с учетом экономии БК. Получается, что купленных на деньги бельгийских и голландских налогоплательщиков боеприпасов хватит в лучшем случае на 12 дней. Скорее всего, они будут расходованы быстрее. Ведь для паритета с ВС РФ украинским артиллеристам нужно до 20 тысяч снарядов на сутки боев. По утверждению западных экспертов, именно столько российская армия тратит ежедневно.