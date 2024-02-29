WP: около 20 тыс. наемников из более 50 стран воевали в рядах ВСУ в начале СВО

По данным газеты, европейские лидеры на встрече по поддержке Украины в Елисейском дворце обсуждали оказание дальнейшей поддержки Киева, который "в последнее время терпит неудачи на поле боя, поскольку испытывает нехватку боеприпасов и личного состава"

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. иностранных наемников из более 50 стран воевали на стороне Вооруженных сил Украины в марте 2022 года. Такие данные официального Киева приводит газета The Washington Post в статье, посвященной реакции международного сообщества на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона, касающееся возможной отправки сухопутных сил Запада на Украину.

Как подчеркивает издание, заявление французского лидера "вызвало небольшую бурю негодования на континенте". Европейские лидеры, отмечается в статье, на встрече по поддержке Украины в Елисейском дворце 26 февраля обсуждали оказание дальнейшей поддержки Киева, который "в последнее время терпит неудачи на поле боя, поскольку испытывает нехватку боеприпасов и личного состава".

Газета напоминает, что на территории Украины уже воюют иностранцы. Так, согласно попавшим в сеть в 2023 году документам Пентагона, некоторые страны НАТО, включая США, Великобританию и Францию, направили на Украину небольшое количество бойцов спецназа и военных советников для выполнения неуказанных задач, вероятно, связанных с материально-технической поддержкой и подготовкой. Как отмечается в статье, "ЦРУ финансирует и частично оснащает разветвленную сеть шпионских баз по всей Украине, которые помогают Киеву отслеживать передвижения российских войск и наносить удары" по позициям ВС РФ. По меньшей мере 50 американских граждан - большинство из них ветераны ВС США - были убиты на Украине, подчеркивает издание.

В связи с этим приводятся данные киевских властей, согласно которым около 20 тыс. наемников из более 50 стран воевало в рядах ВСУ в начале СВО. Комментируя эти сведения в июле 2022 года, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил: "Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 тыс. прибывших на территорию Украины иностранных наемников, их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается". Кроме того, в январе 2023 года WP информировала, что число иностранцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины, на тот момент составляло от 1 тыс. до 3 тыс. человек, их число значительно сократилось с лета 2022 года, поскольку подавляющее большинство приняло решение вернуться домой.