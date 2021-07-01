Обозреватель (Украина): страшный сон Кремля. Что нужно знать об учениях Sea Breeze-2021 и зачем они Украине

Крупнейшие военно-морские учения НАТО Sea Breeze — 21 в Черном море, имеющие ярко выраженную антироссийскую направленность, всячески приветствуются киевскими ястребами. На Банковой, как видно из статьи, явно не понимают, что маневры не отвечают реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Кроме того, «бой жестяных барабанов» поощряет милитаристские настроения в Киеве.

В Черном море стартовали учения Sea Breeze — 2021

Пять тысяч военных, 32 страны, боевые корабли и самолеты - в Черном море начались масштабные учения Sea Breeze - 2021. Их проведению до последнего пыталась помешать Москва, призывая США отказаться от участия. А накануне маневров российские военные даже устроили провокацию против британского эсминца Defender. "Обозреватель" собрал главное, что нужно знать об учениях.

Что такое Sea Breeze?

Это многонациональные учения, которые проводят, начиная с 1997 года, в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений". Их цель - повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины, США и государств - членов НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию мира и стабильности в Черноморском регионе.

Согласно договоренностям, наша страна предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а Штаты финансируют обучение и оказывают помощь с техникой и оборудованием.

Где и как будут проходить учения?

Sea Breeze будут проходить в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Маневры разделены на четыре основные фазы:

прибытие сил и развертывание пунктов управления;

фаза слаживания сил;

активная фаза;

подведение итогов и свертывание сил.

В ходе учений будут отрабатываться различные боевые сценарии, включая столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, противовоздушную оборону, взаимодействие в ходе специальных операций, противолодочную активность, а также поисково-спасательные операции.

"Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года. Их цель - подготовка штабов и подразделений ВМС ВСУ для выполнения задач по назначению в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также приобретение опыта совместных действий при проведении многонациональных операций, в том числе в составе многонациональных сил международных операций по поддержанию мира и безопасности", - заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Кто участвует?

В этом году в украинско-американских военных учениях Sea Breeze будет участвовать рекордное количество стран - 32 государства с шести континентов мира. Среди них США, Грузия, Италия, Франция, Великобритания, Канада, Дания, Южная Корея, Израиль, Норвегия, Австралия, Испания, ОАЭ и Япония.

В рамках учений задействуют до 40 самолетов и вертолетов, до трех тысяч военных, 50 единиц вооружения и военной техники, а также 30 кораблей, катеров и судов.

Среди последних - американский ракетный эсминец USS Ross, фрегат HNMLS Evertsen F805 ВМС Нидерландов, французский корабль A645 Alize, а также два катера Island береговой охраны Грузии.

"Все будет происходить в границах международных вод. Во время учений мы показываем всему миру, что международные воды Черного моря открыты для всех. Sea Breeze - это демонстрация того, что любая страна может заходить в Черное море", - отметил замкомандира 65 оперативной группы 6 флота ВМС США Кайл Гент.

Протесты и провокации со стороны РФ

Россия не раз протестовала против масштабных учений в Черном море и просила Вашингтон отказаться от участия якобы из-за агрессивного характера Sea Breeze: "Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве… Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море".

Российские военные также заявляли, что НАТО под прикрытием учений доставят на Украину новое вооружение и боеприпасы, которые передадут подразделениям на Донбассе.

"Под прикрытием проведения учений планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск… Все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - предположил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

А 24 июня российские истребители провоцировали нидерландский фрегат НNLMS Evertsen, который шел вблизи оккупированного Крыма. Самолеты несколько раз создали опасную ситуацию у судна.

Нидерландская сторона утверждает, что истребители опасно низко летали возле корабля и имитировали атаку. При этом они были вооружены бомбами и ракетами класса "воздух-земля". Капитан фрегата назвал действия россиян безответственными.

В Минобороны РФ провокацию отрицают: Evertsen якобы "двигался в сторону Керченского пролива", и самолеты сделали предупреждение, чтобы не допустить "нарушения границы".

Не стоит забывать о недавней ситуации с обстрелом британского эсминца в Черном море. В российском Минобороны заявили, что судно Defender нарушило водные границы РФ и было развернуто предупредительными выстрелами пограничного катера.

Инцидент с Defender в Черном море

Не обошлось и без открытых угроз: замглавы МИД РФ Сергей Рябков пригрозил "бомбить" тех, кто заходит в воды Черного моря вокруг оккупированного Крыма. "Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает - мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - сказал он. В Великобритании отвергли все обвинения России, отметив, что военное судно пересекло границы украинских территориальных вод, а не российских, поэтому никаких нарушений международных прав не было. "Я считаю, что международные воды использовались правильно. Важный момент: мы не признаем российскую аннексию Крыма - это часть суверенной украинской территории. Мы и раньше отстаивали закон и добивались свободы судоходства - и в этот раз мы выбрали кратчайший путь между двумя точками", - заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Будут новые провокации?

Ситуация с британским эсминцем - это далеко не конец. Военные эксперты прогнозируют новые провокации со стороны России.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко: "Все корабли, которые заходят в Черное море, военные России начинают сопровождать. Но сейчас зайдет очень большое количество судов - 32 страны. Поэтому россияне напряглись. И поэтому провокации действительно могут произойти, беря во внимание дерзкое поведение РФ. Россия пытается сделать Азовское море своим внутренним озером, останавливая экономическую деятельность украинских и международных судов. Но сделать подобное с Черным морем никто не позволит - ни США, ни Украина, ни Турция, ни другие страны. И учения Sea Breeze - это одно из проявлений контрдействий со стороны Украины и ее союзников".

Военный эксперт Сергей Грабский: "Несмотря на то, что Россия не способна сегодня дать адекватный ответ или создать конфликт, как это выглядело с примером корабля Defender, но провести какие-то провокации вполне естественно в ее стиле… Не имея возможности нанести адекватный удар, будут проводить действия, которые имеют целью показать именно россиянам, что РФ продолжает быть лидирующей державой в регионе и готова ответить на посягательства "империалистических и натовских агрессоров"".

Виталий Семченко