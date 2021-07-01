Войти
ИноСМИ

Обозреватель (Украина): страшный сон Кремля. Что нужно знать об учениях Sea Breeze-2021 и зачем они Украине

495
0
0
Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу
Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу.
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Маслов

Крупнейшие военно-морские учения НАТО Sea Breeze — 21 в Черном море, имеющие ярко выраженную антироссийскую направленность, всячески приветствуются киевскими ястребами. На Банковой, как видно из статьи, явно не понимают, что маневры не отвечают реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Кроме того, «бой жестяных барабанов» поощряет милитаристские настроения в Киеве.

В Черном море стартовали учения Sea Breeze — 2021

Пять тысяч военных, 32 страны, боевые корабли и самолеты - в Черном море начались масштабные учения Sea Breeze - 2021. Их проведению до последнего пыталась помешать Москва, призывая США отказаться от участия. А накануне маневров российские военные даже устроили провокацию против британского эсминца Defender. "Обозреватель" собрал главное, что нужно знать об учениях.

Что такое Sea Breeze?

Это многонациональные учения, которые проводят, начиная с 1997 года, в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений". Их цель - повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины, США и государств - членов НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию мира и стабильности в Черноморском регионе.

Согласно договоренностям, наша страна предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а Штаты финансируют обучение и оказывают помощь с техникой и оборудованием.

Где и как будут проходить учения?

Sea Breeze будут проходить в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Маневры разделены на четыре основные фазы:

  • прибытие сил и развертывание пунктов управления;
  • фаза слаживания сил;
  • активная фаза;
  • подведение итогов и свертывание сил.

В ходе учений будут отрабатываться различные боевые сценарии, включая столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, противовоздушную оборону, взаимодействие в ходе специальных операций, противолодочную активность, а также поисково-спасательные операции.

"Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года. Их цель - подготовка штабов и подразделений ВМС ВСУ для выполнения задач по назначению в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также приобретение опыта совместных действий при проведении многонациональных операций, в том числе в составе многонациональных сил международных операций по поддержанию мира и безопасности", - заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Кто участвует?

В этом году в украинско-американских военных учениях Sea Breeze будет участвовать рекордное количество стран - 32 государства с шести континентов мира. Среди них США, Грузия, Италия, Франция, Великобритания, Канада, Дания, Южная Корея, Израиль, Норвегия, Австралия, Испания, ОАЭ и Япония.

В рамках учений задействуют до 40 самолетов и вертолетов, до трех тысяч военных, 50 единиц вооружения и военной техники, а также 30 кораблей, катеров и судов.

Среди последних - американский ракетный эсминец USS Ross, фрегат HNMLS Evertsen F805 ВМС Нидерландов, французский корабль A645 Alize, а также два катера Island береговой охраны Грузии.

"Все будет происходить в границах международных вод. Во время учений мы показываем всему миру, что международные воды Черного моря открыты для всех. Sea Breeze - это демонстрация того, что любая страна может заходить в Черное море", - отметил замкомандира 65 оперативной группы 6 флота ВМС США Кайл Гент.

Протесты и провокации со стороны РФ

Россия не раз протестовала против масштабных учений в Черном море и просила Вашингтон отказаться от участия якобы из-за агрессивного характера Sea Breeze: "Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве… Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море".

Российские военные также заявляли, что НАТО под прикрытием учений доставят на Украину новое вооружение и боеприпасы, которые передадут подразделениям на Донбассе.

"Под прикрытием проведения учений планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск… Все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - предположил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

А 24 июня российские истребители провоцировали нидерландский фрегат НNLMS Evertsen, который шел вблизи оккупированного Крыма. Самолеты несколько раз создали опасную ситуацию у судна.

Нидерландская сторона утверждает, что истребители опасно низко летали возле корабля и имитировали атаку. При этом они были вооружены бомбами и ракетами класса "воздух-земля". Капитан фрегата назвал действия россиян безответственными.

В Минобороны РФ провокацию отрицают: Evertsen якобы "двигался в сторону Керченского пролива", и самолеты сделали предупреждение, чтобы не допустить "нарушения границы".

Не стоит забывать о недавней ситуации с обстрелом британского эсминца в Черном море. В российском Минобороны заявили, что судно Defender нарушило водные границы РФ и было развернуто предупредительными выстрелами пограничного катера.

Инцидент с Defender в Черном море

Не обошлось и без открытых угроз: замглавы МИД РФ Сергей Рябков пригрозил "бомбить" тех, кто заходит в воды Черного моря вокруг оккупированного Крыма. "Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает - мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - сказал он. В Великобритании отвергли все обвинения России, отметив, что военное судно пересекло границы украинских территориальных вод, а не российских, поэтому никаких нарушений международных прав не было. "Я считаю, что международные воды использовались правильно. Важный момент: мы не признаем российскую аннексию Крыма - это часть суверенной украинской территории. Мы и раньше отстаивали закон и добивались свободы судоходства - и в этот раз мы выбрали кратчайший путь между двумя точками", - заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Будут новые провокации?

Ситуация с британским эсминцем - это далеко не конец. Военные эксперты прогнозируют новые провокации со стороны России.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко: "Все корабли, которые заходят в Черное море, военные России начинают сопровождать. Но сейчас зайдет очень большое количество судов - 32 страны. Поэтому россияне напряглись. И поэтому провокации действительно могут произойти, беря во внимание дерзкое поведение РФ. Россия пытается сделать Азовское море своим внутренним озером, останавливая экономическую деятельность украинских и международных судов. Но сделать подобное с Черным морем никто не позволит - ни США, ни Украина, ни Турция, ни другие страны. И учения Sea Breeze - это одно из проявлений контрдействий со стороны Украины и ее союзников".

Военный эксперт Сергей Грабский: "Несмотря на то, что Россия не способна сегодня дать адекватный ответ или создать конфликт, как это выглядело с примером корабля Defender, но провести какие-то провокации вполне естественно в ее стиле… Не имея возможности нанести адекватный удар, будут проводить действия, которые имеют целью показать именно россиянам, что РФ продолжает быть лидирующей державой в регионе и готова ответить на посягательства "империалистических и натовских агрессоров"".


Виталий Семченко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Грузия
Дания
Израиль
Испания
Италия
Канада
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Южная Корея
Япония
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
06.05.2013
Лидеры прежние
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
15.09.2009
Самоходные артиллерийские установки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 11:24
  • 5
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 01.07 10:35
  • 2
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму
  • 01.07 07:27
  • 175
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.07 05:18
  • 821
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.07 05:00
  • 337
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 01.07 02:22
  • 26
Названы десять главных преимуществ танка Т-14 "Армата"
  • 01.07 02:06
  • 64
Роль флота (и авианосцев) в современной войне и (войнах недалекого будущего) для России
  • 01.07 01:29
  • 3
Чьи на Луне тапки
  • 01.07 00:25
  • 1
Южная Корея разработает свой «Железный купол»
  • 30.06 20:31
  • 134
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 30.06 16:34
  • 2
Авиапром Украины агонизирует
  • 30.06 15:56
  • 2
Патрушев: Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси
  • 30.06 12:17
  • 2215
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.06 10:55
  • 40
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 30.06 05:15
  • 8
На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»