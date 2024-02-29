Выиграют только оружейники. Швеция готовится воевать во имя интересов США (Proletären, Швеция)

Proletaren: от вступления Швеции в НАТО выиграют только производители оружия

Вступив в НАТО, Швеция лишится остатков независимости от американского империализма, пишет Proletaren. Стокгольму придется вести войны во имя интересов Вашингтона. Шведы от этого "альянса" только проиграют. Единственные, кому он пойдет на пользу, — это оружейники.

Маркус Йонссон (Marcus Jonsson)

Гибель неприсоединения

Вступая в НАТО, военный альянс под началом США, Швеция хоронит более 200 лет военного неприсоединения. С окончания наполеоновских войн в 1815 году, когда тремя годами позже король Карл XIV Юхан (Бернадот) провозгласил намерение не воевать, наша страна официально не заключала военных союзов.

“Мы соблюдаем военное неприсоединение уже 200 лет, и этот подход сослужил Швеции добрую службу. Он удерживал нас от войны, поэтому нужны очень веские аргументы, чтобы от него отказаться”, — заявила тогдашний премьер-министр Магдалена Андерссон газете Dagens Nyheter 9 марта 2022 года — через две недели после ввода российских войск на Украину.

Прошло всего два месяца, и она вместе с партийным советом социал-демократов передумали и подали заявку на членство Швеции в НАТО.

Ядерный альянс

“Следует помнить, что НАТО ядерный альянс”, — напомнила Магдалена Андерссон в том же интервью в марте 2022 года.

Однако с тех пор об этом говорить перестали. Нынешнее коалиционное правительство по совету главнокомандующего Микаэля Бюдена даже обошлись без оговорок о запрете ядерного оружия на шведской земле. Наши соседи и члены НАТО Норвегия и Дания договорились, что ядерное оружие на их территории в мирное время размещаться не будет.

Членство в НАТО также лишает страну возможности служить международным голосом за ядерное разоружение. Под давлением США Швеция так и не ратифицировала резолюцию ООН о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Военный альянс

В средствах массовой информации НАТО постоянно подают как “оборонительный альянс”, но даже сама организация придерживается иной трактовки. На собственном сайте НАТО называет себя “политическим и военным альянсом”.

И этот военный альянс помимо прочего бомбил Афганистан и Ливию, хотя они и не думали нападать ни на одну из стран НАТО. А Швеция приложила руку к их разрушению.

Не кто иной, как альянс НАТО погрузил Ливию в кромешный хаос и Мекку для работорговцев, контрабандистов и торговцев людьми. Став членом НАТО, Швеция непременно будет участвовать в войнах США — и не только вокруг Балтийского моря.

Главный соперник Америки — не Россия, а Китай. Влившись в НАТО, Швеция будет отправлять солдат за полмира, чтобы отстаивать экономические интересы США.

Альянс в интересах США

НАТО фактически служит военным инструментом Америки для сохранения господствующей позиции на вершине мирового капитализма. Страны становятся врагами НАТО лишь потому, что они враги Америки. Либо это государства-“ослушники” вроде Ирана и Северной Кореи, либо, как Китай и Россия, слишком богаты ресурсами, а таких нельзя оставлять в покое, даже если они пытаются сотрудничать с Америкой.

США и НАТО не жалеют средств на то, чтобы навязать другим свою волю, и считают себя выше международного права. Когда НАТО бомбила Белград в 1999 году без мандата ООН, это было таким же нарушением международного права, как и российская спецоперация (отнюдь не таким же: Россия начала СВО вынужденно – после того, как НАТО отказалась предоставить ей гарантии безопасности, а Украине пообещала присоединение к альянсу. Автору надо бы об этом знать! – Прим. ИноСМИ).

Альянс военных спекулянтов

Единственные во всей Швеции, кто получит выгоду от членства в НАТО, — это заточенный под США класс капиталистов. Прежде всего, это оружейники во главе с Saab под руководством семьи Валленбергов. Доля Saab на фондовом рынке взмыла, как только начались “дебаты” о вступлении Швеции в НАТО.

В действительности же никакой дискуссии не было и в помине. В волне недобросовестной и односторонней журналистики, захлестнувшей страну по вопросу членства в НАТО, виноваты в первую очередь государственные СМИ.

Только сейчас начали появляться запоздалые статьи с заголовками в духе “Вот какие риски Швеции сулит членство в НАТО”, но больше года бушевал пропагандистский шторм такой силы, что в ведущих СМИ страны, будь то государственный вещатель SVT или Шведское радио, не прозвучало ни единого аргумента против.

Военные барышники потирают руки. А простые шведы, которые хотят жить в мире и не отправлять нашу молодежь воевать за США, наоборот, оказались в проигрыше.