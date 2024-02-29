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ТАСС

В МО Франции заявили, что поставки истребителей не главная тема переговоров с Украиной

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Себастьен Лекорню
Себастьен Лекорню.
Источник изображения: sev.tv/

Париж направил усилия на ПВО, передачу артиллерии и бомб AASM, сказал министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Франция не закрыла окончательно вопрос поставок Украине истребителей Mirage 2000, но сейчас это не главная тема на переговорах с Киевом. Об этом заявил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

"Можно ли сказать, что мы закрыли вопрос с истребителями Mirage? Президент всегда говорил, что нет никаких табу. Но каждый раз мы стараемся действовать эффективно", - сказал Лекорню на заседании парламентского комитета по вопросам обороны. Министр добавил, что по поводу систем ПВО и другой военной помощи со стороны Франции "дискуссии продолжаются, но в меньшей степени по теме Mirage".

Лекорню пояснил, что изначально, когда речь зашла о помощи Украине в сфере авиации, в Париже рассмотрели несколько вариантов и сочли самым целесообразным осуществление общей подготовки пилотов. Также Франция решила адаптировать свои "умные" бомбы AASM под советские самолеты, "которые уже были в распоряжении Украины", а не "сосредотачивать все усилия вокруг" истребителей Mirage, сказал он.

Министр отметил, что сейчас Франция направила усилия на ПВО, поставки артиллерии и бомб AASM. "Я стараюсь выдвигать предложения, которые имеют наибольшую вероятность изменить картину на поле боя", - сказал он. Лекорню добавил, что Франция не объявляет о поставках тех или иных вооружений, "пока не будет завершен логистический этап", то есть пока они не будут уже доставлены на Украину.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента французского телеканала LCI о возможной поставке Киеву Mirage 2000, заявил, что Украина "ведет переговоры об истребителях". Вместе с тем он не сообщил никаких подробностей о ходе переговоров. Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед журналистами после конференции о дальнейшей помощи Украине 26 февраля, заявил, что Париж "не ведет переговоры о поставках истребителей Mirage", добавив, что сейчас французская сторона лишь занимается подготовкой украинских пилотов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
Mirage-2000
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