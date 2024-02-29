Запад посоветовал ВСУ сменить тактику, но ошибся. И Путин от этого выиграет (Geopolitika.news, Хорватия)

GN: Запад поощряет ВСУ наносить удары дронами и ракетами по российскому тылу

Осознав, что Киев не сможет победить Москву на поле боя, Запад решил сменить тактику, пишет GN. Теперь Украине советуют наносить удары по российскому тылу. Якобы это как-то приведет к отстранению Путина. Однако расчет неверен, ведь гнев россиян будет обращен на Запад.

Зоран Метер

"Так же как собаки возвращаются к своим испражнениям, сумасшедшие повторяют свои безумства"

15 февраля агентство "Рейтер" опубликовало "эксклюзивную" новость о том, что в январе Москва выразила готовность начать переговоры с Вашингтоном о завершении украинского вооруженного конфликта, предложив встречу советника президента Владимира Путина по внешней политике Юрия Ушакова с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Однако Вашингтон отверг это предложение. Вскоре после опубликования новости поступила реакция Москвы.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, назвав ее неточной, хотя я бы не согласился с подобной оценкой, и на то у меня есть несколько причин. Во-первых, уже в тот же день, когда Песков сделал свое заявление, на Валдайском форуме российский министр иностранных дел Сергей Лавров повторил, что Россия по-прежнему открыта для диалога о завершении вооруженного конфликта на Украине. Правда, он добавил уже общеизвестное условие Москвы: переговоры должны проходить исключительно с учетом текущей ситуации на фронте, то есть в меняющихся обстоятельствах. Кроме того, Сергей Лавров подчеркнул, что необходимо уважать интересы России, связанные с ее стратегической безопасностью – это, прежде всего, касается запрета на вступление Украины в НАТО, то есть ее военного нейтралитета. Также нам известно об определенных контактах в верхах спецслужб двух стран по вопросу украинского вооруженного конфликта и об активно поддерживаемых связях на уровне аналитических сообществ двух государств. При этом привлекаются видные аналитики, и, несомненно, происходят "утечки" информации как из Госдепа США, так и из Министерства иностранных дел РФ о том, какие сигналы одна сторона отправляет другой.

Примерно в то же время, когда агентство "Рейтер" опубликовало свой "эксклюзив", девятого февраля, появилось и известное интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. В нем тоже читались интересные посылы, в том числе о готовности Москвы к диалогу, хотя подобный вариант Владимир Путин назвал маловероятным и даже практически невозможным при нынешней администрации в Вашингтоне.

Но начнется ли в итоге прервавшийся диалог благодаря еще одной (третьей) новости, нам только предстоит узнать. После ее обнародования Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Белого дома, заявил, что США предложили Москве диалог, но ответа пока не получили. Вот о чем идет речь.

Россия собирается разместить ядерное оружие в космосе?

Этот подзаголовок придумал не я. 14 февраля США потрясла драматично сформулированная новость, поступившая из Палаты представителей Конгресса, о том, что американская национальная безопасность оказалась под серьезной угрозой. Сразу не сообщалось, о чем идет речь. Однако именно эта таинственность и привлекла внимание. Предупредил об угрозе республиканский председатель комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тернер. Он намекнул, что опасность исходит от России и призвал администрацию Джо Байдена раскрыть данные, которые это подтверждают, чтобы обо всем можно было оповестить некоторых американских союзников и договориться о дальнейших действиях.

Однако перед тем, как продолжить анализировать собственно новость, я должен отметить одну важную деталь. Майк Тернер слывет среди республиканцев в Конгрессе "Троянским конем", поскольку он активно сотрудничает с администрацией Джо Байдена и поддерживает ее бюджетное предложение, которое включает и около 65 миллиардов долларов помощи Украине вместе с 14 миллиардами для Израиля и чуть меньшей суммой для Тайваня. Поскольку администрация Байдена не пожелала включить в проект и значительные средства для защиты государственной границы и смены законодательства для ужесточения миграционной политики, на чем настаивали республиканцы в Палате представителей, нижняя палата продолжает блокировать голосование по проекту Байдена. Неделей ранее его все-таки утвердил Сенат. Республиканцы, которые там в меньшинстве, поддались давлению и вместе с демократами наконец поддержали предложение Джо Байдена.

Сложившаяся ситуация продолжает нервировать администрацию в Вашингтоне, так как палата представителей — единственный орган, принимающий решение о финансовых (бюджетных) средствах, то есть он должен одобрить проект, чтобы Джо Байден затем поставил свою подпись под документом. Кроме того, приближаются и президентские выборы, поэтому ни одна из двух партий сейчас не хочет сдавать своих позиций и смягчать требования, правильно понимая, что это может повлиять на результаты выборов. Однако я не думаю, что республиканцы в сложившихся условиях будут еще долго продолжать блокаду бюджета.

Ведь из-за этой блокады администрация Джо Байдена уже продолжительное время оказывает сильнейшее давление на республиканцев на всевозможных уровнях, включая, прежде всего, СМИ. Демократы заявляют, что, устроив блокаду помощи Украине, республиканцы берут на себя историческую ответственность за ее возможное поражение, которое навредит американским национальным интересам. Де-факто республиканцам грозит клеймо национальных "предателей" и "помощников Путина", хотя среди них есть, например, и сенатор Линдси Грэм, убежденный русофоб и друг Украины, для которого, правда, вопрос об американской границе куда важнее Украины, и поэтому он отказался голосовать на проект Байдена. В таком же свете преподносятся и нынешние мощные российские удары, а также взятие давнего символа украинской обороны еще с 2015 года — города Авдеевки. Ситуация на фронте для ВСУ сложилась тяжелая, что чаще всего объясняется именно нехваткой боеприпасов и военного снаряжения из-за блокады конгресса.

Однако, судя по всему, спикер Палаты представителей конгресса и откровенный "трампист" Майк Джонсон не слишком впечатлился этим давлением, как и недавней новостью об угрозе американской национальной безопасности. Поэтому уже на следующий день, в четверг, он принял решение отпустить членов Палаты представителей на отдых до 24 февраля. Таким образом эпопея с участием конгресса и Белого дома, которая началась полгода назад, продолжается, что, разумеется, беспокоит и европейцев, от которых Вашингтон требует все большей финансовой и военной помощи Украине. Европейские элиты официально соглашаются с этим, даже сохраняя улыбку, но на самом деле за кулисами вокруг этого вопроса разворачиваются жаркие споры и даже ведется настоящая политическая борьба. Недавно это подтвердила история с пакетом финансовой помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Вспомните, какую роль сыграл Будапешт, который, кстати, был не одинок в своем мнении.

Но давайте вернемся к выше описанной новости. (…)

Два варианта

Я бы сказал, что пока непонятно, откуда и для чего появилась вся эта история об угрозе для национальной безопасности США с главным действующим лицом Россией. Рано еще говорить, какой из двух вариантов верный.

Или речь идет о закулисной цели администрации Джо Байдена заставить конгресс согласиться на финансовую помощь Украине, поскольку она сегодня борется с Россией, чтобы завтра этого не пришлось делать в Европе самим США, "когда Владимир Путин после победы на Украине решит напасть на соседние страны НАТО" (сейчас этим чаще всего обосновывают на Западе необходимость финансовой помощи).

Или речь идет о реальной и продолжительной гонке вооружений, которая захватит и космическое пространство, то есть орбиту Земли, а также ее естественный спутник Луну, где уже разведаны большие месторождения полезных ископаемых.

Ответ на этот вопрос даст время, а точнее те шаги, которые будут в дальнейшем предпринимать три ключевых государства: США, Россия и Китай.

Украинская "черная дыра"

Из всего вышесказанного явно следует, что Украина была и остается подоплекой всего, что в последнее десятилетие происходило в американо-российских отношениях. С Майдана в Киеве в 2014 году она превратилась в его "лейтмотив", хотя общий знаменатель всего того, что происходит сегодня, другой. Я говорю о титанической мировой геополитической борьбе за новый миропорядок, поскольку прежнему уже пришел конец. Украинский кризис и вооруженный конфликт лишь ускорили означенные процессы, но текущий конфликт (теперь это уже стало совершенно ясно) определит окончательное устройство мира и отношения между главными державами.

Вашингтон затягивает вооруженный конфликт на Украине, поскольку стратегическая цель американцев — помешать России играть активную роль в означенных глобальных процессах. Москва это понимает и сейчас пытается балансировать, играя на два поля: первое военное, на Украине, где с точки зрения Москвы ведется борьба не на жизнь, а на смерть и где она не может проиграть; второе поле дипломатическое и пропагандистское, обращенное к "остальному миру", а точнее глобальному Югу за пределами зоны так называемого золотого миллиарда – коллективного Запада во главе с США, которые делают все, чтобы в новом глобальном мироустройстве сохранить свое доминирование.

Таким образом, в подобных обстоятельствах, хочет того кто-то или нет, украинский вооруженный конфликт останется еще долго в центре интересов международного сообщества, хотя с точки зрения безопасности куда большую проблему представляет ситуация на Ближнем Востоке.(…)

О ситуации на украинском фронте и близ него

Поскольку всем уже ясно, что после безуспешного украинского летнего контрнаступления российские войска взяли всю инициативу на фронте в свои руки и что на их стороне психологическое превосходство, стратеги в Киеве и внутри стран-союзников делают акцент на необходимости организовать эффективную оборону (больше речи о крупных наступательных операциях уже не идет) вдоль всей протяженной линии фронта ради сохранения территорий. Также ставка будет делаться на удары дронами и ракетами по тылу российских сил и в глубине территории России.

И то, и другое подтверждается недавними событиями.

Во-первых, пришла новость об окончательном взятии российскими силами города Авдеевка, который обороняли около пяти тысяч бойцов ВСУ. Этот город — не только символ украинской обороны еще с 2015 года, когда шла война с пророссийскими сепаратистами на Донбассе (она, кстати, еще не закончилась), но и самая укрепленная украинская твердыня ("неприступная крепость", как ее называли в Киеве и на Западе). Там на протяжении нескольких лет возводились самые современные укрепления по стандартам Североатлантического альянса с подземными армировано-бетонными бункерами и тоннелями. Кроме того, город обороняли элитные украинские бригады, располагавшие западными ракетными системами, благодаря которым они часто обстреливали, не выбирая целей, Донецк, который лежит менее чем в 20 километрах от Авдеевки.

Под Авдеевку накануне ее падения недавно назначенный новый главнокомандующий украинской армией генерал Александр Сырский (кстати, этнический русский, который получил образование в Москве во времена Советского Союза и который после распада этого государства решил продолжить военную карьеру на Украине, получив местное гражданство) отправил элитную 3-ю штурмовую бригаду, состоящую в основном из закаленных и высокомотивированных бойцов бывшего батальона "Азов"*. Таких бригад на Украине всего две, специализированных и обученных для наступательных операций по стандартам НАТО. Бригада немедленно оказала мощную артиллерийскую помощь украинским силам в городе, чтобы обезопасить их при отступлении, когда о том поступит приказ от командования.

Но всего несколькими днями ранее пришла новость, которую не подтвердили и не опровергли ни российские, ни украинские официальные источники. Тем не менее ее опубликовали российские государственные СМИ, а в сжатом виде и некоторые украинские. Новость о том, что российские войска двумя ударами баллистических ракет малой дальности (до 500 километров) "Искандер" с кассетным боезарядом за два часа уничтожили сотни украинских бойцов, в том числе и упомянутых азовцев, которые высаживались из поезда на военном полигоне в селе Селидово под Донецком, куда их отправили для помощи окруженным в Авдеевке.

Косвенным подтверждением этой новости стало сообщение о том, что украинские войска на следующий день после обнародования информации об ударе по Селидово и через несколько дней после новости о том, что морской дрон уничтожил российский корабль близ Крыма, нанесли удар по центру российского Белгорода, который расположен недалеко от украинской границы. В результате погибли семь человек, в том числе дети, поскольку удар пришелся на торговый центр и спортивный стадион близ школы. Украинцы применили системы чешского производства "Вампир"

Русские играют на чувствах, и опасность для Украины и Запада

Сразу же после удара по Белгороду Москва обвинили Киев в терроризме против гражданского населения и потребовала созвать Совет безопасности ООН в этой связи.

Москва понимает, что ни у одной осуждающей резолюции, которые она предлагает в таких случаях, нет ни одного шанса из-за вето США и(или) других западных членов Совбеза ООН. Но, как мне кажется, Россия просто хочет доводить информацию такого рода до международной общественности, чтобы однажды, в случае необходимости и желания, могла сама нанести еще более разрушительный удар по самой Украине, прежде всего по ключевым центрам принятия решений в Киеве, который пока не слишком страдал от российских дальнобойных ударов.

Тем самым Россия может смягчить ожидаемое осуждение, которое могут выразить государства глобального Юга в связи со столь радикальными действиями Москвы, хотя политическое и военное руководство во всех войнах — легитимная цель. Россия объяснит их необходимостью ответить на украинские удары по мирным российским городам, в том числе по Донбассу, или на такие террористические акции, как убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье и известного военного блогера в центре Санкт-Петербурга. За оба эпизода ответственность откровенно взяла на себя украинская разведывательная служба во главе с Кириллом Будановым, который заявил об этом перед камерами.

Москве это важно, учитывая, что сейчас она активно развивает отношения и диверсифицирует торговлю именно со странами глобального Юга. А ожидаемый поток критики со стороны Запада ее совершенно не беспокоит, поскольку отношения с ним и так разорваны почти во всех сферах.

Таким образом, это палка о двух концах, но Украина прибегает к таким методам, и к этому ее склоняют, правда, к ударам не по мирному населению, а по военным и инфраструктуре, ее западные союзники, которые, осознав, что ВСУ не смогут победить Россию на поле боя и вернуть себе территории, решили сменить тактику. Так ВСУ советуют отказаться от наступательных операций в пользу обороны, а также наносить воздушные удары дронами и ракетами по глубокому российскому тылу. Якобы это может вызвать бунт российского населения и в итоге приведет к отстранению Владимира Путина от власти, приходу новых политических сил, которые "когда-то великую русскую нацию снова выведут на путь свободы", как на прошлой неделе в одной статье написал американский "Форин афферс".

Я считаю, что подобные акции ВСУ, которые Запад официально и не одобряет, но и не осуждает, скорее только усилят гнев российской общественности против Украины и Запада, а не против Владимира Путина. Гнев на Путина люди могут испытывать только потому, что он, по их мнению, не предпринимает достаточных мер для наказания не только Украины, но и ее пособников, хотя у России на то есть и средства и возможности. И в том, и в другом случае, если мы говорим о гневе, это может только развязать руки Путину, а не помешать ему.

* запрещенная в РФ террористическая организация, прим. ред.