Китай: США и НАТО должны отказаться от идеи "полной победы" над Россией

Spectator: в Китае уверены, что США должны отказаться от идеи "полной победы" над Россией

Все больше европейцев заявляют, что, учитывая экономический кризис, их страны не могут позволить себе оказывать финансовую поддержку Киеву, сообщает Spectator. На этом фоне все громче звучит голос Пекина, призывающего Запад отказаться от идеи победы над Россией любой ценой.

Оуэн Мэтьюс

На Мюнхенской конференции по безопасности в минувшие выходные министр иностранных дел Китая Ван И объявил, что его страна в настоящее время проводит консультации с "нашими друзьями в Европе" в рамках мирного предложения по Украине. Полностью его изложит председатель Си Цзиньпин в первую годовщину российской СВО — 24 февраля. Мирная инициатива Пекина, по словам Вана, подчеркнет "необходимость соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и Устава ООН", но в то же время "уважения законных интересов безопасности России".

На первый взгляд кажется, что Пекин не говорит ничего нового. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон ясно дали понять на конференции, что идея скорейших мирных переговоров пока поддержки не получает, и предупредили, что украинский конфликт будет длительным. И все же вмешательство Китая имеет решающее значение для окончательного исхода конфликта, не в последнюю очередь потому, что даже побежденная Россия останется могущественной и опасной, если Пекин не вмешается как гарант ее безопасности и как сдерживающий фактор любой будущей агрессии.

Китай — единственная страна в мире, которая может предложить Путину реальные гарантии безопасности, которые он требует в рамках любого послевоенного соглашения. И это также единственная страна, имеющая серьезные дипломатические и стратегические рычаги влияния на Кремль. Вполне предсказуемо президент Украины Владимир Зеленский настаивает в видеообращении к Мюнхену, что безопасность его страны и Европы может быть обеспечена только путем полного изгнания российских войск с Украины, а разговоры о достижении каких-либо договоренностей с Путиным попахивают умиротворением и пораженчеством.

Однако следует признать, что нет никаких серьезных признаков того, что безопасность режима Путина сталкивается с какими-либо серьезными внутренними или внешними угрозами даже после года вооруженного конфликта, санкций и потерь военнослужащих. Как предупреждает профессор Джастин Бронк из Королевского объединенного института военных исследований, нет также и никаких признаков того, что российская армия находится на грани краха. Несмотря на все "приятные" разговоры в Киеве и Европе о привлечении российского руководства, включая самого Путина, к гаагскому трибуналу по военным преступлениям, реальность такова, что и у путинского режима, и у российских вооруженных сил есть довольно хорошие шансы выжить в конфликте целыми, хотя и с некоторыми потерями. И остается абсолютно однозначным тот факт, что кто бы ни правил в Кремле к концу конфликта, он по-прежнему будет контролировать второй по величине стратегический ядерный арсенал на Земле.

4 февраля прошлого года Путин и Си подписали пакт о безопасности "Дружба без границ". Но, как я сообщал в своей недавней книге "Инсайдерская история путинской СВО на Украине" (Overreach: The Inside Story of Putin’s War Against Ukraine), у этого соглашения имелось и конфиденциальное приложение, которое включало что-то очень похожее на взаимные гарантии безопасности НАТО в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора на случае вражеского нападения на территорию любой из сторон – России или Китая. Китайцы очень предусмотрительно подстраховали это обещание, чтобы оно не включало недавно присоединившиеся к России территории, такие как земли на Украине. А на практике Китай глубоко разочаровал Кремль, отказавшись поставлять России оружие и заставив Москву искать северокорейские артиллерийские снаряды и иранские беспилотники. Многие крупные китайские компании, опасаясь санкций, ушли из России. Си неоднократно и гневно осуждал любые угрозы применения ядерного оружия, явно имея в виду Путина. А в Мюнхене Ван встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, который сказал, что вышел с этой встречи с уверенностью в том, что "соблюдение принципа территориальной целостности является фундаментальным интересом Китая на международной арене".

Таким образом, Пекин до сих пор фактически демонстрирует впечатляющую сдержанность в отношении Украины, в значительной степени игнорируя свой пакт о безопасности с Москвой в пользу того, что равнозначно "прокремлевскому нейтралитету". Но такая позиция может измениться. В Мюнхене госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что, "исходя из имеющейся у нас информации, китайцы рассматривают возможность оказания военной поддержки" России, даже обвинив Пекин в том, что он уже предоставляет данные оперативной разведки связанной с Кремлем Группе Вагнера. "Мы очень четко дали им понять, что это может создать серьезную проблему для нас и для наших отношений", — сказал Блинкен.

В действительности Китай гораздо больше потеряет от открытой поддержки Москвы, чем получит выгод. И не в последнюю очередь потому, что годовой объем торговли Пекина с США превышает 1,5 триллиона долларов, а с Россией — всего 100 миллиардов долларов. Для Си Цзиньпина разумным шагом было бы продолжать отказываться от серьезной военной поддержки Москвы, вместо этого пытаясь сыграть конструктивную роль в послевоенном соглашении, в котором Пекин выступал бы своего рода главным военным гарантом будущей территориальной целостности России. Это предоставило бы Путину спасающий лицо способ положить конец его неудачной украинской кампании.

Спасение лица Путина, конечно, сейчас не входит в повестку дня Запада. В нее входит победа над Путиным на поле боя. Но если военный конфликт зайдет в кровавый тупик, баланс между теми западными избирателями, которые призывают к миру даже ценой украинской территории, и справедливостью в виде полного поражения России, скорее всего, изменится. Тем более, если Путин, например, объявит о прекращении огня или предложит возобновить мирные переговоры. Но такие переговоры ни к чему не приведут из-за фундаментального противоречия в целях двух воюющих сторон. Путин хочет заключить грандиозную сделку в ялтинском стиле с Вашингтоном, которая сделает Украину нейтральным буферным государством и положит конец расширению НАТО. Киев будет настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины и на вступлении в НАТО. И не в последнюю очередь потому, что уступить землю ради мира после стольких жертв было бы политически гибельным не только для Зеленского, но и для любого украинского лидера. А НАТО настаивает на том, что никакое соглашение не будет заключено через голову Украины.

Но давайте поглубже посмотрим в суть мирного плана Пекина. Ведь действительно, у России есть законные основания опасаться членства Украины в НАТО. И эта ее позиция совсем не изменилась по сравнению с той, на которой сам Зеленский вместе со своим главным переговорщиком Михаилом Подоляком были готовы уступить еще в марте-апреле прошлого года. В те первые отчаянные месяцы военных действий Зеленский дал понять, что готов обменять полноправное членство в НАТО на некие западные гарантии безопасности, а также обсудить будущий статус Крыма и мятежных республик Донбасса. Главное требование Зеленского заключалось в том, чтобы Россия отошла на позиции, существовавшие до начала спецоперации.

Теперь, когда приближается первая годовщина конфликта, совершенно очевидно, что Путин не согласится ни на что подобное. Ведь заявленная цель его весеннего наступления — захватить оставшиеся части Донбасса. Как сказала мне бывший заместитель госсекретаря США Роуз Геттемюллер в недавнем подкасте Spectator, "после этого военного конфликта не может быть возврата к прежнему статусу-кво", хотя в том же предложении она настаивает на том, что "необходимо уважать международное право". К несчастью для Украины, обе эти вещи невозможно осуществить одновременно. Хотя по сути, это не так уж далеко от того, что говорит Пекин. В конечном итоге должна быть найдена какая-то формула, в которой на словах можно будет говорить о территориальной целостности Украины, в то же время признавая, что пророссийские ее части имеют некоторую свободу действий в определении их собственного будущего.

Компромисс с Путиным неприятен и на данный момент неприемлем для большинства западных политиков. "Справедливый мир означает не вознаграждение нападающего, агрессора, а защиту международного права и тех, кто подвергся нападению", — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи с Ван И в Мюнхене. Но уже в Венгрии, Австрии, Хорватии, Италии и некоторых частях республиканской партии США растет оппозиция финансированию помощи Украине. Декабрьский опрос Ipsos в 28 западных странах показал: 64% респондентов заявили, что "учитывая текущий экономический кризис, моя страна не может позволить себе оказать финансовую поддержку Украине", а 42% ответили, что "проблемы Украины — это не наше дело, и мы не должны вмешиваться" (хотя, как ни парадоксально, 70% согласились с тем, что "мы должны поддерживать суверенные страны, когда на них нападают"). Эти скептически настроенные к Украине избиратели — особенно в Европе — и есть то, на что Пекин, вероятно, нацеливается в своей новой мирной инициативе. "Нам, и особенно нашим друзьям в Европе, нужно спокойно подумать о том, какие усилия следует предпринять, чтобы остановить этот военный конфликт, — сказал Ван И на Мюнхенской конференции. — Какая архитектура безопасности должна существовать, чтобы обеспечить прочный мир в Европе, и какую роль должна играть Европа, чтобы отстаивать свою стратегическую автономию?". Этот вопрос — явный намек на то, что Китай хотел бы вбить стратегический клин между Европой и США.

Беспокойство по поводу эскалации западной поддержки Украины разделяют и многие страны развивающегося мира, особенно Бразилия, Индия и многие регионы Африки, поставки зерна в которые были нарушены украинским конфликтом. Только 34 страны ввели санкции против России с начала спецоперации, а 87 стран по-прежнему предлагают гражданам России безвизовый въезд, включая Турцию, Аргентину, Египет, Израиль, Мексику, Таиланд и Венесуэлу. Китай, наряду с Индией и другими ключевыми государствами Глобального Юга, воздержался при голосовании против России в ООН. Торговля между Россией и этими странами резко возросла с начала конфликта. Например, экспорт нефти в Индию увеличился в 16 раз. Министр иностранных дел Путина Сергей Лавров недавно посетил Южную Африку с неоднозначным турне, и Москва пытается наладить союзы со многими странами Латинской Америки, Азии и Африки. Но именно Пекин с его гораздо большим дипломатическим и экономическим влиянием во всех этих регионах, вероятно, мог бы возглавить глобальную коалицию, которая поддержит его мирную инициативу в Генеральной Ассамблее ООН.

Так что действительно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был прав, когда назвал мирное предложение Вана "довольно расплывчатым". Но не дайте себя обмануть. За этой "расплывчатостью" стоит как решимость скорее положить конец военному конфликту, так и желание того, чтобы мир вышел из него дипломатически более сильным и безопасным, что на практике означает отказ США и НАТО от идеи "полной победы" над Россией. Игра Китая долгая, а его авторитет в качестве ключевого арбитра в украинском конфликте пока еще до конца не раскрылся.