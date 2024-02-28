Шойгу заявил, что войска ВВО в 2024 году примут участие в четырех международных учениях

В них также будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама, сообщил министр обороны

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Войска Восточного военного округа (ВВО) в 2024 году примут участие в четырех международных учениях совместно с Вооруженными силами Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Также войска округа примут участие в четырех совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама", - сказал он на заседании коллеги военного ведомства, обсуждая план деятельности ВВО.