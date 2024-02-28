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Военное обозрение

Глава Минобороны РФ: За время СВО ВСУ потеряли свыше 444 тысяч военнослужащих

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил имеющиеся данные о потерях боевиков киевского режима за время с начала проведения спецоперации на Украине. По информации российского оборонного ведомства, совокупные потери Киева превышают 444 тысячи военнослужащих. Министр обороны подчеркнул, что украинская армия с начала текущего года ежедневно теряет в среднем более 800 человек личного состава и 120 единиц вооружений и военной техники.

В ходе заседания Коллегии Минобороны Шойгу также отметил, что с начала 2024 года на всех направлениях фронта российской армией освобождено от украинской оккупации около 327 квадратных километров территории новых регионов РФ. Только за прошедшую неделю украинские боевики были выбиты из населенных пунктов Северное, Ласточкино и Победа в ДНР. При помощи высокоточных вооружений ВС РФ лишают ВСУ возможности осуществлять контратаки.

Глава Минобороны подчеркнул, что нынешнее положение ВСУ напрямую свидетельствует о бесперспективности стратегии США, направленной на сдерживание России. Между тем, Запад наращивает напряженность, увеличивая размах совместных военных учений США и их союзников в рамках НАТО.

Шойгу рассказал, что войска Восточного военного округа ВС РФ в этом году планируют принять участие в четырех международных учениях совместно с армиями Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама. В свою очередь, войска ЦВО в 2024 году примут участие в семи международных учениях в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

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