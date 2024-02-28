В Москве прошло заседание Коллегии Минобороны России

ЦАМТО, 27 февраля. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 27 февраля состоялось заседание Коллегии Минобороны России.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, открывая заседание, министр обороны напомнил, что сегодня в Вооруженных Силах отмечается День Сил специальных операций: "Праздник заслуженный, заработанный, завоеванный. И сегодня Силы специальных операций продолжают выполнять свои задачи".

Сергей Шойгу выразил уверенность, что в недалеком будущем страна узнает о той работе и о тех подвигах, которые совершаются практически ежедневно военнослужащими Сил специальных операций.

"Мы получаем ежедневные доклады об их работе. Работают уверенно, профессионально, достойно, за что им наши слова благодарности и наши поздравления", – сказал глава военного ведомства.

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Далее министр обороны проинформировал участников заседания об обстановке в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщил генерал армии Сергей Шойгу, после взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника, группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.

С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики.

На других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность.

В результате решительных и активных действий российских военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 ед. различного вооружения, в том числе иностранного производства.

По информации главы российского военного ведомства, всего за время специальной военной операции потери ВСУ составили свыше 444 тыс. военнослужащих.

"После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта", – заявил министр обороны РФ.

Объединенная группировка российских войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить свои силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать позиции ВС РФ.

В целом, добавил Сергей Шойгу, это свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима.

"Продолжим выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в спецоперации до достижения ее целей", – сказал министр обороны.

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Переходя к тематической повестке заседания Коллегии, глава военного ведомства предложил обсудить вопрос обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.

"Обстановка в регионе остается сложной. Наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана. За прошедший год численность боевиков Исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ", – сообщил Сергей Шойгу.

Одновременно с этим, по словам министра обороны, ожидается почти 20-процентный рост производства наркотиков и, соответственно, наркотрафика через республики Центральной Азии.

Кроме того, в регионе функционирует свыше ста крупных прозападных неправительственных организаций, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов.

"На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера" – заявил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу проинформировал, что в этом году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в семи учениях на территориях Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Итогом подготовки войск станет учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", в котором примут участие воинские контингенты пяти государств.

Соединения и части округа оснащаются новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами "Искандер-М" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".

Будут реорганизованы 18 воинских частей. В войска поступит более 360 ед. новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%.

"Реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центрально-Азиатском стратегическом направлении", – добавил министр обороны России.

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Второй темой обсуждения на заседании Коллегии стала реализация Плана деятельности Восточного военного округа.

"Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в районе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. В текущем году ожидается увеличение размаха совместных учений США и их союзников за счет военного потенциала стран – членов НАТО", – сообщил глава российского военного ведомства.

С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей Российской Федерации принимаются меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа.

В рамках Гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 ед. современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун".

Основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Также войска округа примут участие в четырех совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама.

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В завершение заседания Сергей Шойгу предложил рассмотреть, как выполняется План деятельности Управления начальника войск РХБ защиты.

"На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Кроме того, США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на Украине", – сообщил министр обороны РФ.

В связи с этим в современных условиях роль войск РХБ защиты с каждым годом возрастает.

В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи. В частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной электростанции.

В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более 1,5 тыс. объектов на площади 340 тыс. квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб.

Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4 тыс. задач с начала специальной операции.

Поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличила их боевой потенциал в 2,2 раза.

Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличен в 12 раз.

"В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.