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ЦАМТО

С созданием коалиции ЕС по ракетам, ВСУ сосредоточатся на ударах по критически важным объектам инфраструктуры РФ

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Обломки крылатых ракет Storm Shadow после обстрела Луганска
Обломки крылатых ракет Storm Shadow после обстрела Луганска.
Источник изображения: © Фото : Представительство ЛНР в СЦКК

ЦАМТО, 27 февраля. Создание коалиции для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия позволяет предположить, что вместо нового контрнаступления ВСУ сосредоточатся на ударах по критически важным объектам инфраструктуры России.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Предыдущие восемь коалиций были призваны упростить передачу Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.

"Коалиция нужна для того, чтобы поменять тактику действий ВСУ. Украинская армия больше не будет переходить в контрнаступление, она будет наносить дальние ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в европейской части России", – сказал И.Коротченко.

По его словам, целью коалиции станет обеспечение Украины необходимыми средствами ведения вооруженной борьбы в рамках новой тактики.

"То есть Украина переходит фактически к массовому использованию высокоточных средств поражения для совершения террористических актов против объектов критической инфраструктуры России", – добавил директор ЦАМТО.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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