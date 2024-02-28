С созданием коалиции ЕС по ракетам, ВСУ сосредоточатся на ударах по критически важным объектам инфраструктуры РФ

ЦАМТО, 27 февраля. Создание коалиции для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия позволяет предположить, что вместо нового контрнаступления ВСУ сосредоточатся на ударах по критически важным объектам инфраструктуры России.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Предыдущие восемь коалиций были призваны упростить передачу Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.

"Коалиция нужна для того, чтобы поменять тактику действий ВСУ. Украинская армия больше не будет переходить в контрнаступление, она будет наносить дальние ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в европейской части России", – сказал И.Коротченко.

По его словам, целью коалиции станет обеспечение Украины необходимыми средствами ведения вооруженной борьбы в рамках новой тактики.

"То есть Украина переходит фактически к массовому использованию высокоточных средств поражения для совершения террористических актов против объектов критической инфраструктуры России", – добавил директор ЦАМТО.