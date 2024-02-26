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Американские танки Abrams впервые заметили на линии фронта. Какая российская техника способна им противостоять?

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Источник изображения: topwar.ru

К северо-западу от населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) замечены американские танки Abrams. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что указанный тип вооружения появился у линии боевого соприкосновения впервые.

Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки

Игорь Кимаковский советник главы ДНР

Известно, что США передали Украине 31 танк M1 Abrams, они прибыли на Украину еще осенью прошлого года. Однако в боях Abrams ранее не применялись. Журналисты предполагали, что украинское командование не спешило отправлять танки в бой из-за необходимости усилить их броню для противостояния атакам российских дронов.

Танк Abrams ранее попал на видео под Авдеевкой

В сети распространились кадры, как утверждалось, первого случая боевого применения американского танка M1 Abrams на авдеевском направлении.



По некоторым данным, машина была использована в составе 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Известно, что данная бригада считается одной из самых боеспособных в украинской армии. Указанные танки нигде, кроме полигонов подготовки, замечены не были. При этом боевую машину якобы впервые видели в зоне спецоперации еще 4 февраля.

Названа способная уничтожить Abrams российская техника

Полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин выразил мнение, что техника Вооруженных сил России превосходит американский танк M1 Abrams. Он назвал его чрезвычайно тяжелым и капризным танком: в машине установлен практически вертолетный двигатель, которому требуются специальные горюче-смазочные материалы и горючее в очень больших объемах.

Если говорить, есть ли у нас что-то, то у нас есть люди — это главное, а также техника, которая превосходит эти танки. У нас прекрасный танк Т-90. Он в состоянии противостоять Abrams

Андрей Кошкин

военный эксперт, полковник в отставке

Специалист напомнил, что ранее на поле боя также ожидали появления немецких танков Leopard. По мнению Кошкина, с американским оружием российские войска поступят так же, как и с боевыми машинами Берлина — «их просто будут сжигать».

Российские танкисты ранее ликвидировали первую машину на шасси танка M1 Abrams

23 февраля танкисты 21-й бригады Центрального военного округа уничтожили в зоне спецоперации первую бронемашину США на основе танка M1 Abrams. M1150 Assault Breacher был подбит точным огнем.

Предположительно, инженерная машина подорвалась на минном поле, после чего была добита российской артиллерией и беспилотниками.

Позже появилась информация, что машина на шасси танка принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ. США передали Киеву несколько M1150 в прошлом году. Точное их количество не раскрывалось, официально они в пакеты военной помощи не включались

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