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M1 Abrams заметили в зоне спецоперации. Способна ли Украина эксплуатировать американские танки?

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Танки M1 Abrams на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии
Танки M1 Abrams на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии.
Источник изображения: © Sputnik / Сергей Мелконов

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) впервые заметили американский танк M1 Abrams. Telegram-канал «Осведомитель» также отметил, что танк был запечатлен сквозь наблюдательный триплекс американской боевой машины пехоты Bradley в составе 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

Ранее эти танки, прибывшие на Украину еще осенью 2023 года, в боях не применялись, их видели только на тренировочных полигонах. Предположительно, причиной для переброски «Абрамсов» ближе к передовой стала тяжелая для ВСУ ситуация на фронте.


M1 Abrams.
Источник: Ints Kalnins / Reuters

Украину заподозрили в неспособности эксплуатировать Abrams

Известно, что США передали Украине 31 танк M1 Abrams. Издание Forbes предполагало, что украинское командование не спешило отправлять их в бой из-за необходимости усилить их броню для противостояния атакам российских дронов.

Блок ARAT, разработанный компанией Ensign-Bickford Aerospace and Defense (EBAD), представляет собой слой взрывчатого вещества, зажатый между двумя металлическими пластинами. Модули M-19 стоят на вооружении армии США с 2006 года. Элементы динамической защиты взрываются при контакте с атакующим снарядом, сводя к минимуму его воздействие на броню. Ближайшим аналогом американских модулей является семейство российских комплексов динамической защиты «Контакт» и «Реликт».

Позднее выяснилось, что Abrams на Украине оснастили блоками динамической защиты M-19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT). Сам танк и блоки динамической защиты также получили соответствующий камуфляж.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» назвал главные сложности Украины с обслуживанием западной военной техники. «Идет разносортица, разный калибр снарядов — 152 миллиметра, 155 миллиметров, танки отличаются — Leopard, Challenger, не говоря об Abrams, системы залпового огня — HIMARS, советская "Ольха". Это накладывает на тыловые органы, на производство и обеспечение боеприпасов огромную нагрузку», — сказал он.

Помимо этого, указал аналитик, у Украины недостаточно кадров для обслуживания западной техники. Киеву необходимо готовить не только военных, которые будут ей управлять, но и персонал, который будет проверять ее боеготовность. Дандыкин усомнился, что этим могут заниматься специалисты НАТО, поскольку работа в республике для них рискованна из-за российских ударов по военным объектам.

В США сочли репутационные потери Abrams существеннее боевых

Ранее издание Military Watch Magazine узнало, что в США задумались о репутации M1 Abrams, которая может быть разрушена из-за многочисленных случаев захвата или потери техники. Согласно нескольким неподтвержденным сообщениям, США оказывает давление на Украину, чтобы она удерживала машины от линии фронта.

Дандыкин согласился с такой версией. Он предположил, что США держат их вдали от линии фронта для того, чтобы сохранить престиж своего военно-промышленного комплекса (ВПК) и продолжить поставки своей техники в страны Запада.

Европейская техника горит. Значит, американцы получат карт-бланш на поставку своей техники в Европу и другие страны. А там десятки миллиардов долларов прибыли. Они выгодополучатели. Ведь американские танки Abrams до сих пор не пошли в бой. Они где-то их прячут. Горят европейские. Это очень показательный момент

Василий Дандыкин

военный эксперт

В декабре 2023 года старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов также указал, что эксплуатация Украиной танков Abrams приведет к подрыву репутации хорошей американской бронетехники. Эксперт уточнил, что без ремонтных заводов, способных обслуживать «Абрамсы», бесполезно вводить эти танки в строй. «Непонятно, зачем вообще США дали Украине Abrams. Они по зубам только богатой стране, НАТО, потому что там большие бюджеты», — резюмировал он.

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США
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Bradley
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M1 Abrams
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