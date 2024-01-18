Украинские Abrams получили динамическую защиту

Американские танки M1A1 Abrams, которые передали Киеву, получили блоки динамической защиты M-19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT). Видеозаписи, демонстрирующие доработанные машины, появились в соцсетях, пишет The Drive.

Отмечается, что видеозапись начали распространять 14 января. На ролике виден Abrams в лесистой местности. Сам танк и блоки динамической защиты получили соответствующий камуфляж.

Элементы динамической защиты взрываются при контакте с атакующим снарядом, сводя к минимуму его воздействие на броню. Блок ARAT, разработанный компанией Ensign-Bickford Aerospace and Defense (EBAD), представляет собой слой взрывчатого вещества, зажатый между двумя металлическими пластинами. Модули M-19 стоят на вооружении армии США с 2006 года.

«То что Украина повышает защиту по крайней мере некоторых из своих M1A1, поставляемых США, следует из оснащения других танков и бронемашин, поставляемых Западом, динамической защитой в недавнем прошлом, часто в результате дорогостоящего боевого опыта», — пишет издание.

В июле в сети появились фотографии немецкого танка Leopard 2A4 с блоками динамической защиты «Контакт» на башне и бортах корпуса. Издание Army Recognition писало, что доработка может снизить уязвимость танков.