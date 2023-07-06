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На Западе объяснили установку советского «Контакта» на украинские Leopard 2

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Украинский Leopard 2A4 с блоками динамической защиты «Контакт-1»
Украинский Leopard 2A4 с блоками динамической защиты «Контакт-1».
Источник изображения: Picture source Screen Shot Twitter account Praise The Steph

Установка блоков динамической защиты «Контакт-1» на переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leopard 2 позволит снизить их уязвимость. Оснащение машин дополнительной защитой объяснили в публикации западного издания Army Recognition.

Отмечается, что в сети появились фотографии Leopard 2A4 с блоками советского «Контакта», установленными на башне и бортах корпуса. Издание приводит мнение немецких военнослужащих, которые утверждают, что брони Leopard 2A4 не хватит для защиты от снарядов российских танков Т-90 или современных модификаций Т-72.

В публикации утверждается, что благодаря «Контакту» Leopard 2A4 сможет противостоять современным кумулятивным снарядам и противотанковым управляемым ракетам. Танк получил стальные экраны, на которых установили блоки ДЗ.

В июне РИА Новости писало, что броня танков Leopard 2 в варианте A4, которые передали Киеву, обеспечивает слабую защиту от современных противотанковых средств.

В апреле польское издание Defence24 сообщило, что установка блоков динамической защиты «Контакт-1» на используемые ВСУ немецкие танки Leopard 2 может увеличить количество отказов техники из-за возросшей массы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Leopard-2
Т-72
Т-90 "Владимир"
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