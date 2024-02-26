Войти
ТАСС

Глава МО Украины заявил, что у Киева есть план на 2024 год, но его не разглашают

397
0
0
Рустем Умеров, министр обороны Украины
Рустем Умеров, министр обороны Украины.
Источник изображения: © AFP 2023 / ANDRII NESTERENKO

Рустем Умеров пообещал, что этот план позволит получить некий результат

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. План на 2024 год у военного руководства Украины есть, но о нем не говорят публично. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Мы делаем все возможное и невозможное. <...> План-2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим", - заявил Умеров на конференции "Украина. 2024 год", которую транслировал телеканал "Рада".

Умеров пообещал, что план позволит получить некий результат, однако не привел деталей.

Ранее на Украине вызвал большой резонанс вопрос готовности у военного руководства плана на 2024 год. В частности, противники бывшего главкома ВС Украины (ВСУ) Валерия Залужного обвиняли его в неспособности подготовить такую стратегию. Газета The New York Times со ссылкой на генерала Виктора Назарова - советника Залужного - сообщила, что власти Украины в 2023 году требовали от ВСУ "дорожной карты к победе", при этом не предоставляя информации, сколько личного состава, резервов и боеприпасов будет у них для реализации подобных планов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
09.03.2022
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
13.04.2021
Премьер Украины заявил, что запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО ускорит путь в альянс
30.09.2019
Итоги недели: Особенности национального "Охотника"
14.02.2018
К катастрофе самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний"
12.10.2015
В Национальном центре управления обороной страны под руководством С.Шойгу прошел Единый день приемки военной продукции
30.01.2014
Поиск путей улучшения ядерной безопасности продолжается
28.02.2011
РФ ждет приемлемого предложения Киева по продаже ракетного крейсера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО