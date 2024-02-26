Зеленский: Украина будет применять оружие по территориям, которые считает своими

Украинский президент отметил, что действия страны - это в любом случае результат ее союза с партнерами

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Украина будет использовать западное оружие только для ударов по территории, которую считает своей. С таким утверждением выступил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит украинское издание "Страна".

"Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. Итоги голосования показали, что подавляющее большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

Зеленский добавил, что действия Украины - это в любом случае "результат союза Украины и партнеров".

Вооруженные силы Украины постоянно обстреливают территорию России, используя оружие и снаряды, поставленные западными странами. Например, Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, был сбит 24 января ВСУ над территорией Белгородской области с помощью американского зенитного ракетного комплекса Patriot, а произошедший в декабре 2023 года массированный обстрел Белгорода производился снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон и его союзники с февраля 2022 года предоставили Киеву военную помощь на сумму более $85 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.