Войти
ТАСС

Боррель заявил, что исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы

384
0
0
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP

Верховный представитель Евросоюза отметил, что "Европа осознала, что живет в опасном мире"

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы, поэтому Брюссель должен больше поддерживать Киев.

"Если мы хотим, чтобы Украина сопротивлялась, мы должны оказать ей больше помощи и быстрее, - утверждал он в интервью испанской газете El País. - В ближайшие месяцы может решиться [исход] войны. Сопротивляться - это значит побеждать". Говоря о заявлениях претендующего на переизбрание президентом США Дональда Трампа, Боррель отметил: "Это ужас, что он предлагает России атаковать те страны, которые не соблюдают его условия".

"Это ужас, что есть республиканцы, которые сравнивают украинскую войну с миграционным давлением из Мексики, - добавил дипломат. - Мы должны взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовыми к любым возможностям". "Трамп еще не победил, как и [президент РФ Владимир] Путин еще не победил, но Европа должна проснуться", - считает он.

Боррель отметил, что "больше всего его пугает страх европейцев" с "обороной, которую [ЕС] передал по субподряду США, с военным зонтиком, который может закрыть" Трамп. "Мы стареющий континент в молодом мире, отсюда и такая смесь страха и неуверенности", - сказал он, выразив мнение, что "Европа осознала, что живет в опасном мире". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
26.02.2024
Дмитрий Медведев: ненавижу врагов России - Интервью ТАСС
13.02.2024
Европа в отчаянии. К переломному моменту на Украине она не готова (Lidovky, Чехия)
20.12.2023
Козырь не принесет победы. Байден поставил на Украину, но ошибся (Geopolitika.news, Хорватия)
24.08.2023
США активно пользуются "страшилками" о России в своих целях
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
09.04.2019
Do Rzeczy (Польша): больше американских войск в Польше
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО