Джеффри Сакс: "До нынешнего состояния Украину довел Запад, а санкции не остановят конфликт" (Der Spiegel)

Экономист Джеффри Сакс о санкциях против России: "Это Путин легко переживет" (Der Spiegel, Германия)

Специалист по развивающимся экономикам Джеффри Сакс видит в конфликте на Украине большой провал Запада. Он требует, чтобы Германия пошла навстречу Путину. А дальнейшие антироссийские санкции считает неоправданным риском — для самого Запада. Послушать Сакса стоит: он консультировал правительство России еще в 90-е. Особенно ценны его слова о способности России сопротивляться санкциям.

В свои 67 лет экономист и автор бестселлеров Джеффри Сакс считается очень востребованным кризисным менеджером. И Россию он знает хорошо: в начале 1990-х он был советником российского правительства по вопросам реформ в экономике... А теперь он призывает Запад пойти навстречу России.

Der Spiegel: Господин Сакс, еще за несколько дней до конфликта с вводом российских войск на Украину вы требовали, чтобы мы достигли с Россией компромисса. А между тем Путин уже в это время наверняка решился на тот выбор, о котором мы узнали 24 февраля. Мог ли Запад каким-то образом остановить Путина?

Сакс: Да, мы могли хотя бы серьезно попытаться предотвратить такое развитие событий. Сейчас положение жуткое. И главный ужас я вижу в том, как Запад реагирует на события на Украине. Все эти безответственные разговоры о бесполетной зоне над Украиной и о поставке украинцам боевых самолетов с Запада. Мы по-дурацки хлопаем друг друга по плечу и воспеваем солдатское геройство. А на самом деле мы должны вместо этого искать и найти дипломатическое решение <...> У России есть своя ответственность, но это ведь в конце концов США и Европа завели Украину в нынешнюю невозможную ситуацию. Ведь США и ЕС одновременно обещали Украине членство в НАТО и не давали ей никакой реальной защиты от России в настоящем. Хотя было абсолютно ясно, что Украина в обозримом будущем в НАТО не попадет, западные политики постоянно поднимали эту тему. Последний раз эта риторика использовалась на саммите НАТО в прошлом году. И вот такие действия провоцировали Россию в высшей степени.

Der SPIEGEL: Но ведь Украина сама хотела вступить в НАТО. Государства имеют право сами выбирать, в какие союзы вступать.

Сакс: Так многие страны хотят в НАТО. Но это не значит, что решение принять их всех в Североатлантический альянс было бы верхом здравомыслия. Как бы США отреагировали, если бы Мексика вдруг вступила в военный союз с Пекином? Да США начали бы там спецоперацию в ту же секунду. Американская внешнеполитическая доктрина в этом пункте не претерпела изменений с 1823 года: эй, чужаки-аутсайдеры, не сметь вмешиваться в дела наших соседей — вот и весь "мессидж". Президент Байден ссылается на право наций выбирать себе союзы для вступления, но на самом деле для него речь идет о другом. США добиваются возможности создавать в любой части мира союзы в пользу своих интересов. И американцы добиваются того, чтобы никто не мог создавать им препоны при осуществлении этой деятельности. И чтоб Россия не могла.

Der Spiegel: Но разве действия России (Крым, Донбасс, спецоперация) — разве эти действия не говорят, что страх Украины перед Россией хотя бы частично оправдан? Разве нам не стоило принять Украину в НАТО еще очень, очень давно?

Сакс: Тогда до вооруженного конфликта дело тоже дошло бы намного, намного раньше. Я сомневаюсь, что Россия стала бы безучастно смотреть, как НАТО продвигает свои границы на территорию Украины.

Der Spiegel: Запад объявил, что делает ставку на мощные экономические санкции, призванные заставить Кремль подчиниться. Сработает ли эта стратегия?

Сакс: Америка напрасно думает, что у нее все козыри на руках: от экспортных санкций до системы Swift. Конечно, может сложиться и так, что каким-то чудом западные санкции против России сработают. Но я в это не верю... Я прогнозирую другое развитие событий: значительные негативные последствия для экономики всего остального мира, кроме России. И я не верю, что санкции смогут значительно поменять российскую политику в отношении Украины. Не санкции остановят этот конфликт.

Der Spiegel: А что делает вас столь уверенным в том, что не остановят?

Сакс: У нас есть опыт, санкции являются типичным инструментом американской внешней политики: за них часто хватаются, но они редко срабатывают. В Венесуэле США попробовали именно санкциями избавиться от президента Мадуро. И что, сработало? Сегодня мы обращаемся к Венесуэле в качестве просителя: мы просим ее заместить нам "выпавшие" объемы поставок российской нефти. В случае Ирана и в случае Северной Кореи не только США, но и весь наложивший на них санкции Запад с треском провалился. Мы не сменили там режимы, а теперь хотим поставить на колени куда большую по размерам страну. Россия – огромное государство, у которого в распоряжении к тому же 1600 ядерных боеголовок. Поставить ее на колени – это просто нереальная, невыполнимая идея. Я не знаю, что в голове у тех людей, которые ее придумали.

Der Spiegel: Но есть признаки того, что санкции работают. Россия все больше изолируется в экономическом плане… Даже некоторые части российской элиты высказываются за дипломатическое решение вопроса.

Сакс: Думаю, Путин все это легко переживет. В отличие от Джо Байдена и Дональда Трампа, Путин пользуется реальной поддержкой населения, для переизбрания ему не нужны дорогие агитационные кампании, не зависит он и от финансовой поддержки богатых спонсоров таких кампаний. Конечно, мы за многие годы выяснили, что в российской политике все возможно. Но надеяться, что санкции приведут к "смене режима" в Москве? Надеяться на такое, причем публично, – это просто политическое шарлатанство. Причем шарлатанством этим наши эксперты явно занимаются вопреки интересам Украины. Если же говорить об опасностях и безумии, то учтите: горячие головы есть и у нас в США, в первую очередь среди республиканцев. Если они добьются своего и НАТО, скажем, объявит бесполетную зону над Украиной, нынешний конфликт может вырасти в глобальную катастрофу.