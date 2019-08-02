The American Conservative (США): пришло время Украине и Америке заключить сделку с Россией

Эксперт американского издания предлагает свое видение разрешения конфликта на Востоке Украины. По его мнению, в сложившейся ситуации в немалой степени виноваты США, цинично обманувшие Россию в вопросе расширения границ НАТО. С приходом к власти молодого президента Украины у Москвы, Вашингтона и Киева появляется возможность перейти от конфронтации к сотрудничеству, убежден автор.

Сможет ли ставший президентом комик Владимир Зеленский наконец вернуть мир на Украину?

Политическая революция на Украине завершена. Страна только что выбрала своим президентом комедийного актера Владимира Зеленского, который одержал победу над Петром Порошенко с огромным перевесом. Партия Зеленского получила [парламентское] большинство в Верховной раде. Такое (что пропрезидентская партия получает парламентское большинство - прим ред.) произошло впервые с момента обретения страной независимости в 1991 году. Зеленский, которому удалось вытеснить партии, выступающие за продолжение конфронтации с Россией, теперь должен использовать свое влияние и авторитет, чтобы заключить мир с Москвой.

США и Европа могут помочь в заключении мирного договора. В частности, администрации Трампа необходимо положить конец набирающей обороты холодной войне между Вашингтоном и Москвой. В этом конфликте нет никакой необходимости, и сам по себе он противоречит интересам как России, так и США.

Президент России Владимир Путин не является ни либералом западного образца, ни другом Америки. Он преследует свои собственные цели, игнорируя желания Вашингтона. Кроме того, Путин как будто следует примеру США, вмешиваясь в выборы в других государствах ради достижения своих политических целей.

По мере ухудшения двусторонних отношений Москва стала пользоваться любой возможностью для того, чтобы препятствовать реализации американской политики по всему миру. Она помогла Башару Асаду в Сирии, поддержала президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который испытывал мощное давление со стороны США, приняла меры для уменьшения экономического давления Вашингтона на Северную Корею, сорвала компанию "максимального давления" Дональда Трампа, направленную против Ирана, и не раз манипулировала правительствами европейских государств. Некоторые из этих шагов - к примеру, в Сирии - стали отражением уже закрепившегося внешнеполитического курса России. Другие шаги, такие как действия Москвы в Венесуэле, были направлены главным образом на то, чтобы ослабить позиции Вашингтона.

Тем не менее, не только Путин несет ответственность за резкое ухудшение российско-американских отношений. Рассекреченные документы ясно доказывают, что Вашингтон откровенно лгал Москве о своих намерениях касательно расширения альянса НАТО. Не обращая никакого внимания на тревоги Москвы, администрация Клинтона передвинула границу этого западного альянса таким образом, что она оказалась всего в паре сотен миль от Санкт-Петербурга. США проигнорировали интересы России на Балканах и отмахнулись от Москвы, добившись раскола Сербии - славянского партнера Москвы. Администрация Клинтона использовала деньги и влияние, чтобы оставить Бориса Ельцина во власти, пока российскую экономику продолжали разграблять, прикрываясь идеей перехода к свободному рынку.

Администрация Буша продолжила продвигать идею расширения НАТО на восток - вплоть до Грузии, которая вступила в войну с Россией в надежде на поддержку США, и Украины, которая долгое время была частью сначала Российской империи, а затем Советского Союза. В 2014 году Европа попыталась приблизить к себе Украину в экономическом смысле, а затем Брюссель и Вашингтон поддержали уличные протесты против пророссийского президента Украины, который пришел к власти благодаря честной победе на выборах. Позже американские чиновники открыто называли имена тех людей, кого они предпочли бы видеть на ключевых постах в украинском правительстве.

Ничто из этого, разумеется, не оправдывает тот факт, что Москва, в сущности, развязала войну на востоке Украины и силой аннексировала Крым. Однако поведение Запада опровергает заявления о том, что Путин - это новый Гитлер, стремящийся захватить весь мир. Россия не смогла бы завоевать Европу, даже если бы очень захотела: экономическая мощь этого континента в 10 раз превышает экономическую мощь России, а численность населения Европы в три раза больше численности населения России. Несмотря на то, что Москва восстановила свои вооруженные силы, Россия представляет собой державу, переживающую период упадка, которая больше всего хочет, чтобы Запад уважал ее границы и интересы. Если бы Россия, к примеру, начала вмешиваться в дела Мексики, Вашингтон был бы крайне недоволен - не забывайте о доктрине Монро. И те же самые представители Вашингтона, которые сейчас негодуют по поводу поведения Москвы, стали бы требовать, чтобы Америка выступила с не менее агрессивным ответом.

Сегодня Вашингтон и Москва кажутся противниками, которые уже приблизились к тому, чтобы стать настоящими врагами. Негодование особенно сильно ощущается в конгрессе США, члены которого стремятся наказать любого, кто идет против их воли. Тем не менее, санкции, введенные против Москвы, полностью провалились. Правительство Путина не вернуло Крым Украине, не прекратило оказывать помощь сепаратистам на Донбассе, не увело свои войска из Сирии, не перестало поддерживать режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро и в целом не изменила свою внешнюю политику. И Москва вряд ли это сделает, даже если США усилит на нее давление. Между тем Москва сблизилась с Пекином, и теперь они вместе противостоят Америке.

Избрание Зеленского предоставляет Украине, Европе и Америке возможность восстановить отношения с Москвой. В ходе своей предвыборной кампании Зеленский призывал к проведению переговоров с Россией и одновременно обещал не жертвовать украинскими территориями. С тех пор Зеленский довольно агрессивно реагировал на давление Путина. Когда Москва предложила выдавать российские паспорта всем жителям Донбасса, Зеленский пригласил россиян за паспортами Украины. Недавно Киев захватил российский танкер (хотя его экипаж отпустили на свободу) в ответ на захват Москвой трех украинских военных кораблей.

Новый украинский лидер поговорил с Владимиром Путиным по телефону, предложил обменяться заключенными, озвучил свою готовность положить конец блокаде захваченных ополченцами районов и предложил провести переговоры, в которых также будут участвовать Дональд Трамп и несколько европейских лидеров. Контролируя большинство мест в Верховной раде, Зеленский сможет провести через нее любой законопроект, который потребуется для подписания мирного соглашения. Завершение войны позволит ему сконцентрироваться на борьбе с ключевыми проблемами, угрожающими его стране, - коррупцией, бедностью, экстремизмом и отчаянием.

Для заключения мирного соглашения потребуется компромисс - в том числе со стороны американских конгрессменов, которые, по всей видимости, в гораздо большей степени заинтересованы в демонстрации своих позиций. Однако компромисс все же возможен, поскольку всем приходится мириться с неприятной для многих реальностью. Прохладный мир гораздо лучше сегодняшней разгорающейся войны.

Во-первых, представители НАТО должны ясно дать понять, что процесс расширения границ этого альянса завершился. После мирного урегулирования украинского конфликта больше не будет увеличения численности военного контингента, военных учений и баз у российских границ - в первую очередь в Грузии и на Украине. Вместо этого альянс должен будет заняться восстановлением контактов с Москвой, которые серьезно пострадали за последние несколько лет.

Во-вторых, необходимо выполнить условия Минских соглашений. Киев должен будет предоставить автономию восточным областям Украины, а Россия должна будет прекратить оказывать поддержку сепаратистам. Правительство Путина должно будет переключиться с дестабилизации на стабилизацию ситуации, признав, что процветающее дружественное государство у ее границ позволит России улучшить состояние российской экономики и повысить безопасность.

В-третьих, Западу необходимо отменить санкции против Москвы. Обе стороны должны вернуться к нормальным коммерческим взаимоотношениям. Однако у Запада должна остаться возможность быстро ввести санкции снова в том случае, если Москва нарушит условия соглашения.

В-четвертых, Москва должна отказаться от вмешательства в политические дела Америки и Европы в будущем. Сюда относятся различные кибератаки, финансирование политических групп и атаки, направленные против выборов. В свою очередь Вашингтон должен признать тот факт, что в прошлом он вмешивался в политические дела России, и пообещать больше этого не делать - в том числе перестать финансировать частные организации, занимающиеся политической деятельностью.

В-пятых, Украина должна иметь возможность выстраивать коммерческие связи и заключать экономические соглашения с любыми партнерами, как к востоку от нее, так и к западу. Хотя Москва может оказывать некоторое влияние на решения Украины в вопросах безопасности, она не должна навязывать Киеву свою волю в вопросах инвестиций и торговли. Россия должна перестать использовать свою газовую монополию в качестве оружия. В свою очередь Вашингтону необходимо прекратить возражать против строительства "Северного потока - 2".

В-шестых, решение об окончательном статусе Крыма необходимо отложить на будущее. Украина и Запад должны в неофициальном порядке признать, что даже при самых благоприятных обстоятельствах Россия вряд ли согласится вернуть этот полуостров Украине, а в официальном порядке отказаться признать аннексию. Продолжая настаивать на возвращении Крыма Украине, они должны предложить провести референдум по этому вопросу. После этого Вашингтон, Брюссель и Киев выступят с официальным решением: провести референдум при участии международных наблюдателей, чтобы окончательно решить, кому должен принадлежать полуостров.

Выгода от такого мира для Америки очевидна. Москва перестанет дестабилизировать ситуацию на Украине, а американцы больше не будут участвовать в конфликте, который не имеет никакого отношения к их национальной безопасности. Начнется процесс восстановления российско-американских связей, поскольку Москва перестанет вмешиваться в политические дела других стран. Вашингтон воспользуется этими улучшениями, чтобы повлиять на политику Москвы в отношении Кубы и Венесуэлы и заручиться поддержкой или как минимум согласием Москвы в других спорных вопросах, таких как Иран и Северная Корея. Кроме того, у Вашингтона появится возможность разобщить Москву и Пекин.

Нет никаких сомнений в том, что эти предложения вызовут мощное сопротивление со стороны некоторых политиков, особенно в Киеве. Разумеется, только Украина может решать, какими будут ее приоритеты. Однако США и Евросоюз должны объяснить Киеву, что их интересы безопасности предполагают отказ от идеи принятия Украины в НАТО. Безопасность Америки - основополагающая цель участия США в этом трансатлантическом альянсе - существенно пострадает в том случае, если Вашингтон начнет конфликтовать с ядерной державой из-за ее отношений со страной, не имеющей никакого отношения к американской безопасности. Украина должна принимать решения, хорошо понимая, что она не может ждать защиты от других.

Как Зеленский отнесется к такому предложению, пока непонятно. Однако у него есть вполне веские причины для того, чтобы принять соглашение, которое позволит положить конец военной интервенции России и обеспечить Киеву свободу в принятии экономических решений. Крым вряд ли вернется к Украине, однако ей не стоит признавать его окончательную утрату официально.

В любом случае Вашингтон должен двигаться дальше и заключить такое соглашение, которое наилучшим образом соответствует интересам Америки. Для этого необходимо минимизировать обязательства США перед Украиной в военной сфере - Украина может быть ценным другом, однако она должна самостоятельно решать вопросы касательно своей обороны. Кроме того, необходимо перестать обращаться с Россией, как с врагом.

Дуг Бэндоу (Douglas "Doug" Bandow)