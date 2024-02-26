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ТАСС

В АдГ заявили, что Украина не член НАТО или ЕС, у ФРГ нет "союзнических обязательств"

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Тино Хрупалла
Тино Хрупалла.
Источник изображения: cdni.rt.com

Сопредседатель партии Тино Хрупалла считает, что Киев "не получит обратно" территории, вошедшие в состав России

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Украина не является членом НАТО, поэтому у ФРГ нет перед этой страной таких же обязательств, какие есть перед другими странами альянса. Об этом заявил сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла телерадиокомпании SWR.

"Украина не является членом НАТО или членом ЕС. Поэтому у Германии нет союзнических обязательств", - сказал он. "Поставки оружия не принесут мира для этой страны. Украина не сможет выиграть войну", - считает сопредседатель правых. По его словам, Киев "не получит обратно" территории, вошедшие в состав России.

Также Хрупалла высказался за возобновление торговых отношений с РФ. "Мы хотим свободной торговли со всем миром, в том числе с Россией. Россия - Европа, неважно кто там президент", - сказал он. По его мнению, отказавшись от ресурсов из России, Германия "сама выстрелила себе в ногу". 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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