Lidovky: Мюнхенская конференция продемонстрировала пессимизм Запада

Лучше всего атмосферу, царившую на прошедшей Мюнхенской конференции, характеризует фраза "мир несется в тартарары", пишет Lidovky. Год назад перспективы Украины большинству на Западе казались радужными. В этот раз на конференции говорили об опасениях и депрессивных прогнозах.

Ян Махачек

Если задать в Гугл-поиске "Мюнхен — конференция", то первой выйдет информация о конференции 1938 года, которую у нас называют "предательской". Информацию о ежегодном мероприятии, которое состоялось в прошлые выходные, разумеется, можно найти, если задать его полное название "Мюнхенская конференция по безопасности".

Пока в Мюнхене никого еще не списывали со счетов, не пытались выиграть время безнравственными компромиссами, и тем не менее в этом году на престижной конференции царила атмосфера серьезных опасений (пока я не скажу, что страха) и темных, депрессивных прогнозов.

Трудно себе представить более драматичное и буквально трагичное совпадение. Супруга оппозиционного лидера Алексея Навального стала вдовой практически в "прямом эфире" на конференции, и также во время нее пришла новость о том, что русские взяли украинский город Авдеевку, достигнув тем самым величайшего успеха и прорыва за последний год. Слова, вынесенные в заголовок данной статьи, "время работает на Путина" придумал не я — их произнесла эстонский премьер-министр Кая Каллас. По "стечению обстоятельств" Москва объявила ее в розыск.

Давайте сравним нынешнюю конференцию с прошлогодней. В прошлом году казалось, что "проблема" заключается только в вооруженном конфликте на Украине. Да и обсуждали его в другом контексте. Кроме того, все понимали, что Европа преодолеет самую острую и опасную фазу газового кризиса, а перспективы в конфликте большинству казались радужными.

Балаган в США

В этом году глубокие кризисы окружили нас. Что касается России, то недавно нас огорошили новостью о том, что Москва разрабатывает (говорят, даже ядерное), секретное оружие для уничтожения спутников. В секторе Газа идет война с неопределенным исходом; участились нападения проиранских формирований на Ближнем Востоке, и, прежде всего, активизировались хуситы в Йемене, которые препятствуют международному судоходству в Красном море. Также говорят о том, что всего несколько дней, а может, недель, отделяет Иран от своего первого атомного оружия. Напряженность на Корейском полуострове больше, чем когда-либо прежде, а большинство стран группы БРИКС не встали на сторону Запада и не поддержали его позицию относительно вооруженного конфликта на Украине. Более того, Южная Африка откровенно и демонстративно выступает на стороне России.

Возможно, самое главное, что все с напряженностью ждут американских выборов и размышляют о будущем Североатлантического альянса, который может лишиться крепкого американского столпа. Об этом хорошо сказал бывший нидерландский премьер Марк Рютте, кстати, кандидат на пост главы НАТО. Расходы на оборону нужно повышать, но не из-за Дональда Трампа, а потому что мы "хотим" и нуждаемся в этом. На конференцию съехалась небывалая плеяда гостей.

Приехали американский вице-президент Камала Харрис и госсекретарь США Энтони Блинкен, немецкий канцлер Олаф Шольц, британский премьер Риши Сунак, китайский министр иностранных дел Ван И. Но вообще, лучше всего атмосферу на прошедшей Мюнхенской конференции характеризует фраза "мир несется в тартарары".

Слабеющая военная и финансовая помощь Украине со стороны США не единственная причина последних украинских неудач на фронте. Украине недостает солдат и новобранцев. Страна приняла много ошибочных решений и сменила командование не в самый лучший момент.

Тем не менее военной помощи не хватает уже сейчас. Странно, что американцы не понимают: это и в их геостратегических интересах. Неужели американцы заинтересованы в том, чтобы Россия простиралась вдоль всей европейской границы Североатлантического альянса? Разве нужно американцам, чтобы Россия взяла под контроль все Черное море и прибрала к рукам житницу Европы? Поверит ли Китай, что такая Америка придет на помощь Тайваню?

Но сейчас США не думают о собственных интересах. Там идет борьба за власть и игра на домашнем поле. Американский Сенат уступил требованиям республиканцев, которые хотели, чтобы в договор, касающийся помощь Украине, Ближнему Востоку и Тайваню, добавили вопрос о миграции на южной границе США. Республиканские сенаторы наконец отступили под давлением Дональда Трампа, и Сенат утвердил военную помощь без этого. В Палате представителей, где у республиканцев небольшой перевес, они не хотят ничего принимать, потому что требуют внимания к южной границе. В общем, балаган.

Хорошие новости

А есть ли какие-нибудь хорошие новости и тенденции? Похоже, Европа меняет свое отношение к собственной боеспособности. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия будет выделать на оборону не два процента ВВП, а целых три с половиной.

Датский премьер Метте Фредериксен объявила, что ее страна отдаст Украине все свои ракеты и боеприпасы. Также у Запада есть для Украины дроны с искусственным интеллектом, которые могут изменить ситуацию на фронте. А русские, как говорят, несут на фронте большие потери, хотя независимо проверить эту информацию невозможно.

Что касается конференции, то никто из так называемой оси сопротивления Западу, то есть Россия, Иран и Северная Корея, приглашен не был. Хорошая новость в том, что пригласили Китай (министра иностранных дел Ван И), и появилась возможность для широкой дискуссии о чем угодно, начиная с глобализации вплоть до санкций и Тайваня. Хорошо, что не преобладал идеологический подход. Китай может и не нравиться, но в нынешней ситуации, когда "время работает на Владимира Путина", несомненно, правильно стараться вести прагматичную дискуссию и пытаться отстранить Россию от нее как можно дальше.