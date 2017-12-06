Почему Европа не готовится к войне с Россией



Военнослужащие блока НАТО на полигоне Адажи в Латвии.

Источник: РИА Новости, Оксана Джадан Военнослужащие блока НАТО на полигоне Адажи в Латвии.Источник: РИА Новости, Оксана Джадан

Три года назад США вывели свои боевые подразделения из Европы. Теперь Америка отправляет их обратно, чтобы предотвратить атаку России. Как объяснил бригадный генерал Тимоти Дауэрти (Timothy Daugherty), "готовиться к войне дешевле, чем вести войну". Это действительно так. Но тогда почему Европа не готовится к войне?

В период холодной войны на территории Европы находилось примерно 300 тысяч американских военных. Несколько лет назад их число снизилось до 65 тысяч. Но и этого было много: Европе уже давно пора было отказаться от помощи США в вопросах обороны. Тем не менее, Организация Североатлантического договора расширилась почти до самых российских границ и угрожала принять в свои члены Грузию и Украину, которые прежде входили в состав Российской империи и Советского Союза. С точки зрения Москвы, НАТО продолжала играть в сдерживание России, приближаясь к самым ее границам.

Попутно Вашингтон и Брюссель надавили на Сербию, не обратив никакого внимания на исторические интересы России на Балканах. США продолжали налаживать отношения и получать доступ к военным базам - даже в Средней Азии. Политика Америки стала приобретать черты противоположности известной "брежневской доктрины": что мое - это мое, а что ваше - это мы еще обсудим.

Хотя консенсус в Вашингтоне долгое время подразумевал отношение к Министерству обороны США как к основе международного благополучия и инструменту защиты богатых союзников, кандидат Дональд Трамп намекнул на возможные перемены, заявив о том, что европейцы злоупотребляют помощью США. После вступления в должность он уже успел приписать себе некоторое увеличение расходов на военные нужды Европы, однако он продолжил приносить в жертву американские интересы ради интересов европейских правительств, которые предпочитают не брать на себя ответственность за свою оборону.

Многие в Европе убеждены, что никакой серьезной угрозы их безопасности не существует. Лишь немногие европейцы могут представить себе, как российские войска проходят через всю Европу к Атлантике. И европейские правительства убеждены, что Вашингтон в любом случае встанет на их защиту. Так зачем обременять европейских налогоплательщиков, если чек можно отправить США?

Почему вашингтонские политики и президент Дональд Трамп демонстрируют такую готовность заставить американцев взять на себя это бремя? Владимир Путин - весьма неприятный человек. Это давно уже перестало быть новостью. Но в мире полно неприятных автократов. И это вовсе не делает их угрозой для Америки.

Несмотря на взволнованную риторику, заполнившую Вашингтон, Москва не представляет собой никакой значимой угрозы для США. Вмешательство в президентские выборы 2016 года - это, несомненно, наступление, однако Вашингтон не раз делал то же самое - гораздо чаще, чем Россия, и в гораздо большем числе стран. Вашингтон должен настаивать на том, чтобы Россия впредь воздержалась от подобного и пообещала Америке, что она больше не совершит такую ошибку.

Российская Федерация - это единственная нация, чей ядерный арсенал сравним с арсеналом США, однако, если она прибегнет к нему, в ответ на это она испытает на себе разрушительный удар. Хотя России удалось восстановить свои обычные силы после распада СССР, она все же остается сильной региональной, но не глобальной державой. Нет никаких свидетельств того, что Путин хотя бы немного заинтересован в конфронтации с Америкой.

Более того, между США и Россией нет никаких существенных разногласий, которые могли бы касаться их важнейших интересов. Напротив, правительства этих стран вступали в столкновение во второстепенных вопросах, таких как Сирия (с которой Москва давно поддерживает сотрудничество и которая не имеет для Америки почти никакой ценности) и Грузия/Украина (которые не имеют никакого отношения к национальной безопасности США). Однако и Америка, и Россия боятся исламского терроризма, выступают против ядерных Ирана и Северной Кореи и смотрят в лицо потенциально агрессивному Китаю.

Тем не менее, Вашингтон возвращает свои войска в Европу. Как сказал начальник штаба армии США генерал Марк Милли (Mark Milley), "мы, армия США, считаем, что, вероятно, необходимы дополнительные силы", чтобы сдерживать Россию. Командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес (Ben Hodges) заявил: "Мы будем делать это, пока в этом есть необходимость".

Что европейцы предпринимают в отношении России? Что ж, они, кажется, действительно заняты. Или, по крайней мере, они думают, что они прикладывают достаточно усилий.

В настоящее время Европа тратит на свои вооруженные силы в два раза больше средств, чем Россия. Если эти средства тратятся нерационально, тогда европейцам необходимо исправить эту ситуацию, а не надеяться, что Вашингтон снова придет им на помощь. И они могли бы сделать гораздо больше, если бы чувствовали себя в опасности. Генерал Ходжес похвалил Литву за то, что она тратит 2,07% своего ВВП на оборону, но, если литовское правительство с тревогой ожидает прибытия российских танковых дивизий, ему стоит увеличить свои расходы в два или даже в три раза. Смысл не в том, чтобы разгромить российские войска, а в том, чтобы сделать любую атаку слишком затратной и потому бессмысленной.

То же самое касается Эстонии, Латвии и Польши. Все они, кажется с нетерпением ждут американских военных. Однако в действительности им стоит ждать военных из соседних с ними европейских стран.

Но, если мы отвлечемся от пограничных государств, мы увидим, что большая часть Европы слишком занята своими делами, чтобы обращать внимание на эти военные вопросы. В 2016 году Германия потратила на оборонные нужды 1,18% ВВП, в 2017 году - 1,22% ВВП, но уже в 2018 году там ожидается снижение расходов на военные нужды.

Будет справедливым сказать, что никто в Германии не ожидает, что вооруженные силы страны смогут ее защитить. Немцы шутят, что роль их солдат заключается в том, чтобы задержать русских до прихода настоящих вооруженных сил. Вероятность того, что немцы выступят на восток, чтобы защитить Прибалтику или Польшу, является в лучшем случае минимальной.

Но в таком случае кто может с уверенностью сказать, что итальянские, испанские, португальские, бельгийские, датские, черногорские, люксембургские, словенские, словацкие и чешские военные смогут сформировать мощные экспедиционные войска, способные отразить атаку сил Путина? И снова вероятность в лучшем случае минимальна.

Проблема заключается не в нехватке ресурсов. Если рассматривать все европейские страны, то в них проживает больше людей, чем в Америке, и их совокупная экономика соизмерима с экономикой США.

Возможно, их военный потенциал уступает американскому, но они не беспомощны. По индексу силы следующими идут Франция и Соединенное Королевство, а за ними - Турция. Потом Германия и Италия. Все они могли бы сделать гораздо больше, если бы захотели.

И в распоряжении европейцев есть огромные военные людские ресурсы. Численность только армии Турции достигает 400 тысяч военнослужащих. Разумеется, сегодня Анкара уже не выглядит надежным и верным союзником, но, если она перестала быть таковым, почему она до сих пор в НАТО? В любом случае у Италии есть 250 тысяч военных, у Франции - 200 тысяч, у Германии - около 180 тысяч, у Греции - 160 тысяч, а у Соединенного Королевства - более 150 тысяч. У Испании - 124 тысяч военнослужащих. И все они вполне могли увеличить численность своих армий, если бы сочли, что на это есть веские причины. Не США, а именно эти европейские страны должны формировать дополнительные боевые подразделения и прикладывать больше усилий, чтобы сдерживать Россию.

Спустя более 70 лет после окончания Второй мировой войны западные европейцы сумели восстановить свои экономики, свергнуть чуждые им коммунистические режимы и вовлечь страны Центральной и Восточной Европы в общий европейский проект. Вместе они во многом превосходят то, что осталось от прежних Российской империи и Советского Союза.

Москва может одолеть слабого соседа, такого как Грузия, но она не может с легкостью поглотить Украину и тем более не может завоевать Европу. И если последнее вызывает какие-либо сомнения, в ближайшие несколько лет европейцы могут с легкостью обогнать в военном отношении слабеющую державу, столкнувшуюся с упадком в экономике, демографическим упадком и политическим кризисом.

США фактически являются банкротом. В ближайшие годы им грозят дефициты в триллионы долларов. Однако Конгресс отказывается принимать жесткие меры, предпочитая сокращать доходы, вместо того чтобы разобраться с расходами. Тогда, когда в одной точке сойдутся проблемы федерального долга, социальных расходов и обязательства перед другими странами, кризис, вероятнее всего, заставит действовать. В этом случае, вероятнее всего, пострадает беспорядочная интервенционистская внешняя политика США. Вряд ли кто-то из американских лидеров захочет пожертвовать программами здравоохранения или социальной безопасности ради того, чтобы европейцы и дальше имели возможность тратить деньги на свои внутренние нужды. Вашингтону следует сокращать расходы обдуманно и систематически, а не лихорадочно и в условиях кризиса.

Европейцы никогда не перестанут просить о том, чтобы США брали на себя дополнительные обязательства, однако американским чиновникам стоит прекратить платить за европейцев. Вашингтон должен сохранять НАТО и другие альянсы лишь в том случае, если они помогают продвигать интересы безопасности Америки. Защита тех стран, которые вполне способны самостоятельно себя защитить, не имеет ничего общего с интересами США.

Дуг Бэндоу (Douglas "Doug" Bandow)

The National Interest, США