Замкомандующего ЦВО ВС РФ назвал основной недостаток западных бронемашин на основе опыта спецоперации

В ходе специальной военной операции российская армия уничтожает или захватывает в качестве трофеев большое количество бронетехники западного, в том числе европейского и американского производства. Во время посещения министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации, главе военного ведомства показали трофейную технику ВСУ западного производства.

Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин назвал основной недостаток западных бронемашин на основе опыта спецоперации на примере продемонстрированного трофейного бронетранспортера М113 американского производства.

Недостаток этой машины – это слабая проходимость. Это касается практически всех западных машин в наших условиях

- подчеркнул замкомандующего ЦВО ВС РФ.

В ходе боевых действий плохая проходимость западной бронетехники часто приводила к тому, что тяжелые машины вязли в грязи, на бездорожье, и более не могли передвигаться. Из-за этого украинские военнослужащие были вынуждены бросать переданную странами Запада дорогостоящую военную технику.

Генерал отметил, что российская армия на поле боя сегодня сталкивается со всем военно-промышленным потенциалом стран Североатлантического альянса. Западные страны поставляют Киеву самые разные образцы военной техники – от танков до мостоукладчиков и ремонтно-эвакуационных машин.