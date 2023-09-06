СМИ: счет потерь в обученной в Германии бригаде ВСУ пошел на тысячи

Times: потери бригады ВСУ, обученной в Германии, достигли четырехзначных чисел

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Потери 47-й механизированной бригады ВСУ, обученной в Германии и оснащенной БМП Bradley и танками Leopard, в ходе контрнаступления достигли четырехзначных показателей, сообщает газета Times.

"В течение 15 недель... медики, прикрепленные к бригаде, говорят, что потери подразделения описываются четырехзначными числами", - говорится в сообщении. Отмечается, что некоторые команды врачей из названной бригады потеряли половину своего состава, вывозя раненых с передовой, несмотря на то, что использовали бронетранспортеры M113.

Одна группа медиков рассказала, некоторые M113 были уничтожены во время этих выездов, а количество пострадавших порой превышает возможности имеющегося транспорта. Так, доктор с позывным "Тарас" вспомнил, что однажды в июле им пришлось поместить 24 раненых в одно транспортное средство, которое рассчитано на четырех пострадавших. "Эти июльские дни были худшими", - добавил "Тарас". По информации газеты, на прошлой неделе командующий бригадой и его заместитель были отстранены от должностей.

Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Министр обороны Сергей Шойгу в свою очередь добавил, что ВСУ последние десять дней тщетно совершают "яростные атаки с большими силами и с большими надеждами". Особенно ожесточенные бои идут за село Работино в Запорожской области, взятие которого позволило бы ВСУ выйти на Токмак, но этого так и не произошло.

Как сообщало Минобороны России, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а США начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Впрочем, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию эти боеприпасы не в состоянии.