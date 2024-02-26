Войти
ТАСС

Более 60% опрошенных немцев выступили за увеличение поставок оружия и боеприпасов Украине

380
0
-1
Здание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В январе показатель составлял 51%

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Более 60% жителей Германии выступают за увеличение поставок вооружений на Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ZDF.

По его данным, 62% респондентов полагают, что европейские страны должны отправлять Киеву большее количество оружия и боеприпасов. В январе показатель составлял 51%. Доля противников увеличения поставок оружия на Украину снизилась с 42 до 32%.

В то же время социологи выяснили, что только сторонники правой партии "Альтернатива для Германии" и партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" высказались против увеличения количества оружия и боеприпасов для Киева (81 и 57% соответственно). Большинство опрошенных также считают положительным рост расходов на Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) и оборону.

Мнения разделились по вопросу о том, должна ли Украина отказаться от территорий, перешедших под контроль России, если это может положить конец конфликту. Это поддерживают 43% немцев, 44% считают, что Украина должна продолжать борьбу за эти территории.

Опрос проводился с 20 по 22 февраля. В нем приняли участие около 1,3 тыс. человек.

Лидеры страны Евросоюза на саммите в Брюсселе в начале февраля утвердили выделение Украине бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года. После этого решения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюзу следует одобрить также дополнительные взносы для помощи Киеву, на этот раз - через Европейский фонд мира, с помощью которого в первую очередь оказывается военная поддержка и идет подготовка солдат. В Киеве неоднократно отмечали, что без финансовой поддержки западных союзников страну ждет экономический кризис. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
16.02.2024
Эксперт назвал ошибкой Евросоюза поддержку военного конфликта на Украине
08.05.2023
По этим причинам "независимая" Европа не сможет встать с колен перед США
07.02.2023
Канцлер Шольц: "Путин мне не угрожал. Но танки Украине нам надо поставить"
20.05.2022
Вот почему Турция не пускает Швецию и Финляндию в НАТО на самом деле
30.07.2021
Myśl Polska (Польша): краш-тест микродержавы
18.11.2019
Deník N (Чехия): не обязательно соглашаться с концепцией будущего Макрона, но давайте порадуемся, что хоть у кого-то она есть
16.11.2016
Оккупация за 90 миллионов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 13:34
  • 419
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 13:11
  • 59651
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 18:03
  • 2
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 23.02 22:18
  • 3
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 23.02 04:23
  • 2
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси
  • 22.02 04:10
  • 1
Зеленский назвал тяжелой для ВСУ ситуацию на нескольких участках фронта
  • 21.02 15:26
  • 0
Rail Baltica – железнодорожная артерия НАТО
  • 21.02 15:00
  • 2
Армия зовет: в России начинается весенняя призывная кампания
  • 21.02 14:11
  • 0
История повторяется: Группы «Центр», «Север», «Юг» снова готовятся к продвижению на восток
  • 21.02 12:18
  • 1
Медведев обсудил ситуацию с набором контрактников с руководителями СКФО