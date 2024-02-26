Более 60% опрошенных немцев выступили за увеличение поставок оружия и боеприпасов Украине

В январе показатель составлял 51%

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Более 60% жителей Германии выступают за увеличение поставок вооружений на Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ZDF.

По его данным, 62% респондентов полагают, что европейские страны должны отправлять Киеву большее количество оружия и боеприпасов. В январе показатель составлял 51%. Доля противников увеличения поставок оружия на Украину снизилась с 42 до 32%.

В то же время социологи выяснили, что только сторонники правой партии "Альтернатива для Германии" и партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" высказались против увеличения количества оружия и боеприпасов для Киева (81 и 57% соответственно). Большинство опрошенных также считают положительным рост расходов на Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) и оборону.

Мнения разделились по вопросу о том, должна ли Украина отказаться от территорий, перешедших под контроль России, если это может положить конец конфликту. Это поддерживают 43% немцев, 44% считают, что Украина должна продолжать борьбу за эти территории.

Опрос проводился с 20 по 22 февраля. В нем приняли участие около 1,3 тыс. человек.

Лидеры страны Евросоюза на саммите в Брюсселе в начале февраля утвердили выделение Украине бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года. После этого решения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюзу следует одобрить также дополнительные взносы для помощи Киеву, на этот раз - через Европейский фонд мира, с помощью которого в первую очередь оказывается военная поддержка и идет подготовка солдат. В Киеве неоднократно отмечали, что без финансовой поддержки западных союзников страну ждет экономический кризис. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.