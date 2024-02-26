«Мощная, но раздробленная боевая сила»: во французской прессе оценили военный потенциал Европы к 2030 году

В последние месяцы западные деятели постоянно рассуждают о перспективах военного столкновения России с НАТО, которое якобы должно произойти через несколько лет. На этом фоне во французском издании Meta-defense попытались оценить будущий военный потенциал Европы.

Как отмечается, планы военного развития всех 32 членов НАТО известны, зачастую даже в деталях. Отталкиваясь от них, можно подсчитать, что в 2030 году в Европе альянс будет иметь около 2000 боевых самолетов, от 3000 до 3500 танков, около 50 ударных подводных лодок, 13 из которых с ядерным оружием, и в общей сложности 2 млн военнослужащих.

В части авиации к 2030 году НАТО выставит в Европе от 1800 до 2000 истребителей, в том числе более 400 F-35, 270 Rafale и более 400 Eurofighter Typhoon.

Это мощь по сравнению с 700 тыс. украинских солдат, 1500 танков, 50 боевыми самолетами и отсутствием крупных военных кораблей у ВСУ, которым все еще удается сдерживать российское наступление. Она [европейская мощь] представляется в значительной степени достаточной для сдерживания любого военного авантюризма Москвы

- полагают в издании.

Однако, как указывается, данная оценка во многих отношениях предвзята. По сути, НАТО представляет собой совокупность армий национальных государств, использование и развертывание которых остается на усмотрении правительств каждой из этих стран.

При этом члены альянса вносят в него свою лепту, выделяя для нужд НАТО лишь часть своих вооруженных сил. Эта доля будет настолько меньше, насколько выше будут риски. В то же время каждая страна под давлением общественного мнения своего населения будет стремиться защитить собственные границы, граждан и инфраструктуру.

НАТО – это мощная, но раздробленная боевая сила

- считает автор.

Для примера, крупнейшие учения альянса за последние 30 лет, Steadfast Defender 2024, которые пройдут с февраля по май 2024 года, соберут всего 90 тыс. военнослужащих и около 20 самолетов по сравнению с российскими учениями «Восток-2018», в которых приняли участие 300 тыс. бойцов и 1000 самолетов.

В этом уравнении также следует учитывать демократический разлад в Европе. Если сегодня возникнет конфликт между НАТО и Россией, то было бы разумным не рассчитывать на Венгрию и Словакию и поставить под сомнение позицию Турции

- полагают во французской прессе.