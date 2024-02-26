Путин заявил, что доля современных вооружений в ядерных силах РФ достигла 95%

Глава государства также сообщил о начале серийного выпуска новых гиперзвуковых ракет "Циркон"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах РФ достигла 95%, в морской части ядерной триады - почти 100%, при этом завершаются испытания новых ударных комплексов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

"Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а в морской составляющей ядерной триады - почти 100%. Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон". Завершаются испытания других ударных комплексов", - сказал глава государства.

Путин отметил, что в декабре прошлого года в состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки. "Буквально на днях в Казани в Вооруженные силы переданы четыре ракетоносца Ту-160М", - добавил он. Днем ранее президент РФ лично осмотрел эти бомбардировщики, а на одном из них даже совершил полет.

"В силах общего назначения будем также стремиться к самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой. Такая работа, повторю, идет системно и последовательно", - подчеркнул президент в видеообращении.