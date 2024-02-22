В МИД РФ считают, что Лондон открыто подталкивает Киев к ударам по объектам в России

Вооруженные силы РФ дадут адекватный ответ, отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Великобритания открыто подталкивает Украину к ударам по объектам в глубине российской территории, Вооруженные силы РФ дадут адекватный ответ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"19 февраля стало известно, что силами российских ПВО под Новоазовском (ДНР) был приземлен реактивный дальнобойный британский дрон Banshee Jet 80+. На берегах Темзы открыто подталкивают украинских неонацистов к ударам по объектам в глубине российской территории. Однако какие бы иезуитские планы ни строили на Альбионе, ничего у них не получится. Наши вооруженные силы дадут им адекватный ответ", - подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила о сообщениях Минобороны Великобритании, что Лондон и Рига возглавят "коалицию дронов". "Судя по всему, Лондону не терпится вновь повысить планку конфликта, усилить его эскалацию", - добавила она.

По словам дипломата, было заявлено о планах поставить Киеву "тысячи" БПЛА. "На эти цели британцы собираются потратить порядка £200 млн из пакета в £2,5 млрд, которые 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Киеве пообещал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому выделить на нужды ВСУ", - указала она.