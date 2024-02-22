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"Это была ошибка". Глава комитета НАТО признал провал Запада на Украине (EXXpress, Австрия)

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Совет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

EXXpress: Запад полностью ошибся в своих прогнозах по Украине

Глава Военного комитета НАТО признал ошибки западного стратегического прогнозирования, сообщает eXXpress. Весной 2023 альянс возлагал большие надежды на контрнаступление Украины — но оно в результате провалилось, помощь США иссякает, а Россия производит больше оружия, чем все страны Европы вместе взятые.

Слишком много оптимизма в начале, слишком мало оружия для Украины: спустя почти два года после начала российской специальной военной операции Европа все больше беспокоится. Это было особенно заметно недавно на Мюнхенской конференции по безопасности. Голландский адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, открыто признал ошибки. В интервью газете Financial Times он заявил, что в 2023 Запад был "слишком оптимистичен" в отношении прогнозов о том, как будет развиваться ситуация. Он считал, что "если дать украинцам боеприпасы, которые им нужны, и обучить их, они победят". Это было ошибкой.

"Россия производит больше боеприпасов и техники, чем мы все вместе можем предоставить"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал усилия Европы по восполнению дефицита техники и снарядов, образовавшегося из-за задержки американской помощи. В то же время он предупредил, что полностью преодолеть этот дефицит невозможно из-за его масштабов и военной мощности США, с которой европейскую сопоставить нельзя.

Президент Чехии и бывший военный Петр Павел в прошлом году открыто озвучил то, что уже трудно было отрицать: "Россия извлекла много уроков [и] также производит больше боеприпасов и оборудования, чем мы все вместе можем предоставить". Тут вклинился Джей Ди Вэнс, сенатор-республиканец США и сторонник Трампа: "Проблема в том, что Америка не производит достаточно оружия, Европа не производит достаточно оружия, и это гораздо важнее, чем политическая воля США или то, сколько денег мы печатаем и отправляем в Европу".

Растущее разочарование на Украине, предостережение от излишнего пессимизма

Майкл Макфол, директор Института международных исследований Фримена Спогли при Стэнфордском университете и бывший посол США в России, сказал, что среди его украинских друзей "действительно ощущается разочарование": "Мы постоянно слышим: „Вот сколько времени это займет“", — сказал он. "Но где же дела? Где ракеты „Таурус“?". Вывод: "Ситуация серьезная".

В то же время Роб Бауэр предостерег от излишнего пессимизма в 2024 году: "Сам факт того, что Украина все еще является суверенным государством и что украинцы вернули себе значительную часть того, чего лишились в 2022 году, просто замечателен".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Австрия
Нидерланды
Россия
США
Украина
Чехия
Проекты
NATO
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