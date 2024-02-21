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Александр Лукашенко: на вооружение ВС РБ поступили 2 дивизиона ЗРС С-400 и 2 дивизиона ОТРК "Искандер-М"

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 20 февраля. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, что на вооружение в стране поступили два дивизиона ЗРС С-400 и два дивизиона ОТРК "Искандер-М".

"Мы обладаем всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый ущерб", – цитирует "РИА Новости" А.Лукашенко.

По его словам, Белоруссия усиливает свой военно-технический потенциал. Продолжается поставка новых образцов техники. В строй поставлены новейшие образцы белорусской РСЗО "Полонез-М" дальностью стрельбы до 300 км. На вооружение поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М". На территории страны размещено тактическое ядерное оружие.

"Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника", – отметил белорусский президент.

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Страны
Белоруссия
Продукция
Искандер
С-400 Триумф
Проекты
Ядерный щит
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