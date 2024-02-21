Сийярто: Венгрия не согласится, чтобы ее средства из фонда мира шли на оружие для Украины

По словам главы венгерского МИД, нужно "решить, на какие цели, связанные с укреплением безопасности, будут израсходованы средства"

БУДАПЕШТ, 19 февраля. /ТАСС/. Венгрия не будет блокировать выделение €5 млрд в Европейский фонд мира, если ее доля будет использована не на поставки оружия на Украину, а на другие цели. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

"В ходе переговоров, состоявшихся в последние недели, мы ясно дали понять, что не готовы принимать участие в каких-либо совместных действиях, направленных на поставки вооружений [на Украину]. И только в этом случае мы не будем блокировать решение Европейского союза [о выделении €5 млрд в Европейский фонд мира]. Переговоры в настоящее время продолжаются о том, что нам не нужно будет финансировать поставки вооружений на Украину и наш взнос не будет использован для того, чтобы вызывать гибель и ранения людей. Мы должны решить, на какие цели, связанные с укреплением безопасности, будут израсходованы наши средства", - заявил Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в Брюсселе, которая транслировалась телеканалом М1.

Ранее он уже отмечал, что Венгрия не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются закупки вооружений для Украины, но сама не станет принимать участие в его работе. Внешнеполитическая служба ЕС предложила увеличить этот фонд на €5 млрд в 2024 году, чтобы расширить поставки оружия украинской армии. Сийярто заявил, что для Венгрии поставки вооружений - красная черта.

В связи с этим Будапешт не хочет делать взнос на расширение этого фонда, но готов выделить соответствующую сумму на оказание помощи Украине по собственному усмотрению. На саммите в Брюсселе 1 февраля лидеры стран ЕС не смогли принять решение об увеличении Европейского фонда мира на €5 млрд, на чем настаивали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель. Дискуссия об увеличении этого фонда была отложена до марта.

Европейский фонд мира был учрежден в 2021 году для финансирования усилий Евросоюза в области обороны и безопасности, в том числе миротворческих операций. Однако после начала конфликта на Украине он стал использоваться для компенсации затрат стран сообщества на поставки вооружений украинской армии.