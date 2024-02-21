Замминистра обороны Польши выступил против размещения на территории страны американского ядерного оружия

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Размещение ядерного оружия на территории Польши не пойдет на пользу стране, а лишь увеличит уровень угрозы. Варшаве следует сосредоточиться на обычных вооружениях. С таким заявлением выступил замминистра обороны Польши Станислав Взентек.

Польский политик высказался против программы НАТО Nuclear sharing, в рамках которой Польша уже в течение нескольких лет пытается добиться от США размещения на своей территории американского ядерного оружия. По его словам, появление такого оружия в Польше лишь увеличит уровень угрозы для страны. Если Польша хочет нормально подготовиться к возможному военному конфликту, то лучше это сделать с помощью обычных вооружений.

Хотел бы, чтобы на территории нашей страны этого элемента не было

- добавил Взентек.

На сегодняшний день в программе Nuclear Sharing, предусматривающей размещение американских ядерных бомб B61 в отдельных европейских странах, участвуют Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и, возможно, Турция. Программа предусматривает не только хранение ядерных боеприпасов в этих странах, но и использование их в случае глобального конфликта, с разрешения США, конечно. Польшу очень задевает, что она не входит в число этих стран, поэтому запросы на участие в Nuclear Sharing она отправляет регулярно.

В прошлом году Варшава предлагала адаптировать истребители F-35 польских ВВС для вооружения ЯО, обучить пилотов должным образом и привлечь польских офицеров к планированию ядерной доктрины.