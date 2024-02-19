Медведев: РФ применит весь арсенал в случае попыток вернуть ее к границам 1991 года

Зампред Совбеза РФ отметил, что "ядерные державы никогда и никому не проигрывали" войны, "в которых происходит защита своего Отечества", своей земли и своих людей, своих ценностей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с Западом и ударам по Берлину, Лондону, Вашингтону и другим целям. Об этом написал в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что "ядерные державы никогда и никому не проигрывали" войны, "в которых происходит защита своего Отечества", своей земли и своих людей, своих ценностей.

"Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады", - подчеркнул Медведев. "Так что лучше пусть возвращают все, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага. Как Авдеевку. Наши воины - герои!" - написал зампред Совбеза РФ.

Политик заметил, что на его недавнее утверждение о том, что ядерная держава не может проиграть в войне, посыпались комментарии, что "даже США проигрывали в войнах". "Это явная ложь. Я ведь говорил не про Вьетнам, Афганистан или еще десятки мест, в которых америкосы вели колониальные захватнические войны. Я писал про исторические войны", - написал он, пояснив, что имеет в виду те случаи, когда на карту поставлена судьба самого государства. По словам Медведева, вновь обратиться к этой теме его вынудили высказывания таких деятелей, как министр обороны ФРГ Борис Писториус и глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, утверждающих, что "Мир не может позволить себе победу России в этой войне".

Медведев предложил на минуту представить, что Россия проиграла, а "Украина с союзниками" победила. "Что для наших врагов - неонацистов с их западными спонсорами - будет такой победой? Ну, как об этом многократно говорилось, возврат к границам 1991-го. То есть прямой и необратимый развал нынешней России, в состав которой по конституции входят новые территории. И тогда уже яростная гражданская война с окончательным исчезновением нашей страны с карты мира. Десятки миллионов жертв. Гибель нашего будущего. Крах всего на свете", - описал апокалиптическую картину политик. Он задался риторическим вопросом, правда ли упомянутые деятели верят, что народ России такой раздел своей страны проглотит и будет рассуждать приблизительно так: "Ну что ж, увы, это случилось. Они победили. Нынешняя Россия исчезла. Жаль, конечно, но надо жить дальше в разваливающейся, умирающей стране, поскольку ядерная война куда для нас страшнее, чем смерть наших близких, наших детей, нашей России…"? Замглавы Совбеза РФ также предложил своим оппонентам серьезно задуматься, дрогнет ли рука при таком раскладе у руководства государства во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации принять тяжелейшие решения.

Медведев убежден, что "будет совсем иначе". "Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны", - предостерег он, заметив, что ответ на вопрос, хватит ли руководству России духу нанести такие удары, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны, очевиден.