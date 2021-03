Зоркий глаз, острый сучок

Из истории воздушной разведки

С появлением воздушных шаров, а затем и аэропланов воздушная разведка стала одним из самых продуктивных средств получения информации о противнике. И очень скоро приобрела стратегическое значение благодаря потрясающей скорости развития.

С наступлением эпохи спутников она сделала скачок в космос. А затем вернулась на землю, начав использовать беспилотные летательные аппараты. В отличие от самолетов они способны действовать на гораздо меньших высотах, не создавая при этом угрозы летчику или экипажу.

В военных конфликтах нового тысячелетия все нагляднее проявляется тенденция возлагать на БПЛА не только разведывательные, но и ударные функции.

СТАРЫЕ КАРТЫ И НОВЫЕ МАРШРУТЫ

До Великой Отечественной войны воздушная разведка против нашего государства велась, можно сказать, эпизодически. Но после принятия Гитлером решения о нападении СССР стал объектом интенсивной воздушной разведки Люфтваффе. К началу Второй мировой войны в ВВС Германии было 602 самолета-разведчика (тактической дальности – 342, оперативно-стратегической – 260), сведенные в 13 эскадрилий. Точные карты СССР на основе аэрофотоснимков Люфтваффе готовила картографическая служба «MIL-GEO». Архив ее был в 1946-м обнаружен американцами и англичанами в Бад Райхенгалле. До облетов советской территории самолетами-разведчиками «U-2» (с 1956 года) карты «MIL-GEO» были основой послевоенных знаний Запада о Советском Союзе.

В ходе войны разведуправление Люфтваффе располагалось близ Потсдама, а центр дешифровки аэрофотоснимков – в Берлине. С продвижением советских войск на Запад центр дешифровки понес серьезные потери – было уничтожено более 300 разведывательных самолетов в полосе боевых действий. В ходе войны уменьшалось и количество наземных баз немецких самолетов, что ограничивало возможности разведки. Так, весной 1942 года немцы начали серию воздушных налетов на плохо защищенные с воздуха английские провинциальные города – Бат, Норвич, Йорк и Кентерберри. Они не являлись военными целями, и у англичан возникла мысль, что эти города бомбили, поскольку они были упомянуты в популярном туристическом справочнике Бедекера.

О масштабах предвоенных полетов Люфтваффе над СССР можно судить по тому, что на картах «MIL-GEO» 1939 года был отмечен карьер, где в 1954-м началось строительство космодрома Байконур. Первый стартовый комплекс космодрома был выявлен в августе 1957 года самолетом «U-2». Второй комплекс был обнаружен тем же «U-2» в августе 1959 года в полете на разведку ядерных объектов на Урале, включая завод по производству плутония в Кыштыме и площадку сборки и хранения боеприпасов в Нижней Туре. Наконец, третий комплекс Байконура был найден в апреле 1960 года, причем советские «Су-9» пытались перехватить нарушителя, летевшего на высоте около 24 000 м, в районе города Мары, но не смогли приблизиться к нему. Через шесть часов после взлета «U-2» вернулся в иранский Захедан, сделав помимо Байконура фотографии ядерного полигона в Семипалатинске и других стратегических объектов.

Снимки «MIL-GEO» для СССР в 1981 году стали уликой из прошлого. В ЦРУ сравнили немецкие фотоматериалы с более поздними снимками и подтвердили факт уничтожения пленных поляков в 1940-м в Катыни.

История воздушной разведки после Второй мировой войны и до наших дней обделена вниманием исследователей. В годы холодной войны этот аспект противостояния оставался под грифом «совершенно секретно», а нечаянная огласка порой влекла политические последствия мирового масштаба. Именно так случилось в мае 1960 года, когда «U-2» был сбит над Свердловском, а его летчик Пауэрс был взят в плен, после чего Хрущев отменил запланированную встречу на высшем уровне с президентом Эйзенхауэром. Тот, в свою очередь, угодил в ловушку: солгал на публике, отстаивая версию ЦРУ о безвредном полете «U-2» на разведку погоды.

После окончания Второй мировой войны главной задачей разведки Запада являлось выявление текущих планов Кремля и вероятных сроков создания им атомной бомбы. Отсутствие надежной агентурной базы в СССР, жесткая советская цензура и режим секретности не давали возможности собирать открытые статистические данные, следить за выпуском промышленной продукции, отслеживать деятельность военных аэродромов и военно-морских объектов.

Нехватка карт СССР вынуждала полагаться на карты дореволюционной России и материалы «MIL-GEO». Скудный объем текущей информации пополнялся опросом беженцев и вернувшихся из СССР военнопленных, а также данными перспективного фотографирования по периметру советских границ. Особое внимание уделялось Арктике, где пролегали кратчайшие маршруты американских бомбардировщиков к целям в СССР. Не обошлось и без непосредственных облетов нашей территории.

ХРОНИКА ПОТЕРЬ И ПРОИСШЕСТВИЙ

С 1946 года американцы начали операцию «Биг Сафари», имевшую одной из целей сбор радиоэлектронных излучений вблизи границ СССР.

В 1946–1949 годы с баз на Аляске американскими разведчиками проводилась операция «Nanook» («Полярный медведь»). В ее ходе мечтали найти в океане неизвестный клочок земли, объявить его американской территорией и использовать как авиабазу.

1947 год – начало американской операции «Леопард» по перспективному фотографированию Камчатки.

1949 год – метеоразведчик ВВС США «ВБ-29», вылетевший с Аляски, зафиксировал факт проведения в СССР первого испытания ядерного оружия.

1950 год – разведчик ВМС США «Приватир» сбит над Балтийским морем у побережья Латвии, погибли все десять членов экипажа. В том же году ЦРУ начало проект «Gopher» («Суслик») по запуску над Советским Союзом гигантских шаров, заполненных гелием. Установленные в гондолах фотокамеры должны были вести съемку по маршруту полета и после его окончания забираться специальной технической группой. Проект был закрыт в 1956 году. Всего с территории ФРГ, Шотландии и Турции было запущено 516 шаров, из них 399 выполнили фотографирование. Но только с 44 шаров удалось забрать фотоматериалы; эта процедура выполнялась самолетами «С-119» над Тихим океаном.

1951 год – самолет-разведчик ВМС США «Нептун» сбит близ Владивостока, погибли десять членов экипажа.

1952 год – советскими «МиГ-15» над Японским морем сбит разведчик «РБ-29А» ВВС США. Над Балтийским морем сбиты шведские разведчики «ДС-3» и «Каталина». Над северо-восточным Китаем потерян «Б-29» ВВС США, сбрасывавший листовки над Маньчжурией, другой самолет – «С-47» ЦРУ – принужден к посадке на территории Китая.

1953 год – советскими «МиГ-15» близ Владивостока сбит «РБ-50» ВВС США. Английские самолеты «РБ-45» начинают программу «Robin» («Малиновка») по радиолокационной съемке целей на территории СССР и стран народной демократии. Над ГДР сбит разведчик «Линкольн» британских ВВС, шесть членов экипажа погибли.

1954 год – в Японском море потеряны американские разведчики «Нептун» и «РБ-29».

Из Шотландии начинается запуск воздушных шаров фоторазведки по программе «Моби Дик». ЦРУ США намеревалось использовать господствующее над территорией СССР направление воздушных потоков с запада на восток, применив шары, которые после пролета ими советской территории предполагалось отыскивать и забирать. Программа была свернута после того, как шары начали приземляться в Югославии и Северной Африке. Над Кольским полуостровом советский «МиГ-17» атаковал американский разведчик «РБ-47».

1955 год – президент США Дуайт Эйзенхауэр предложил СССР ввести политику «Открытого неба». Над Камчаткой сбит «РБ-47» ВВС США, а в Беринговом проливе сбит «П2В» ВМС США, ранены семь членов экипажа.

УЯЗВИМОСТЬ СССР

Как видно из хронологии потерь самолетов-шпионов первого послевоенного десятилетия, Советский Союз и дружественные ему страны достаточно жестко реагировали на действия противника. Бесспорную роль в этом сыграли войска ПВО – новый вид вооруженных сил, учрежденный постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР «О безнаказанных полетах иностранных самолетов над территорией СССР» от 27.05.1954.

Разведывательные полеты показали, что на советской территории нет угрожающего увеличения количества аэродромов в районах, из которых США могли бы оказаться в пределах досягаемости неожиданного авиационного удара. Но перед западной разведкой по-прежнему стояли проблемы, которые можно было решить исключительно путем непосредственного пролета над вероятными целями, расположенными в глубине СССР. Ведь единственным средством доставки ядерных боеприпасов (авиабомб свободного падения) к цели в те годы были бомбардировщики.

В США до 1947 года они входили в авиацию Сухопутных войск. Потом, с созданием ВВС, нового вида вооруженных сил, влились в Стратегическое авиационное командование (САК) ВВС США. В Англии бомбардировщики стояли на вооружении Бомбардировочного авиационного командования (БАК).

Прицельные системы бомбардировщиков для точного поражения цели нуждались в детальном радиолокационном картографировании, что требовало предварительной разведки каждой цели. Продолжительное вертикальное сканирование местности было возможно только при длительном полете в воздушном пространстве вероятного противника. Подобные незаконные полеты по разведке крупных городов и военно-промышленных объектов исчислялись сотнями. В СССР тогда не было высотных перехватчиков и зенитных ракет, и большинство полетов остались безнаказанными.

Примечательна по наглости разведывательная операция «Home Run» («Круговая пробежка»), проведенная американцами над Сибирью с марта по май 1956 года. В ней было задействовано 23 самолета (фоторазведка – 16 «РБ-47», радиоразведка – семь «РБ-47»), которые совершили в общей сложности 156 вылетов с авиабазы Туле (Гренландия). Последний вылет был групповым (шесть самолетов) и выполнялся в дневное время на высоте около 12 000 м. Самолеты вошли в советское воздушное пространство в районе Амбарчика и вышли из него у Анадыря, пересекли Берингов пролив и сели на авиабазе Айельсон (Аляска).

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ «U-2»

В том же 1956 году американцы стали применять против СССР и дружественных ему стран стратегический самолет-разведчик «U-2», который был уникальной машиной, потрепавшей немало нервов советской ПВО. Он оснащался фотокамерой, позволявшей делать снимки с высоты более 25 000 м, пленки хватало на 4000 кадров. Стереоснимки с «U-2» кардинально изменили оценку американцами советской военной мощи в сторону ее уменьшения.

С июля 1956 года по май 1960 года в ходе 24 облетов советской территории с «U-2» было сфотографировано 1,3 млн кв. км материковой территории СССР, включая 24 стартовые площадки МБР. В 1956 году было сделано восемь облетов (базы вылета Висбаден (ФРГ), Инжирлик (Турция) и Гибельштадт (ФРГ)), а целями разведки являлись Ленинград, Москва, Литва, Киев и Минск, Крым, Армения. На следующий год было совершено уже десять облетов с баз на Аляске, Пакистана, Турции и ФРГ, а целями стали Камчатка, Аральск, Томск, Сары-Шаган, Байконур, Капустин Яр, Ключи, Североморск.

В 1958 году был всего один облет – Советская Гавань – с японской базы Ацуги. В 1959 году совершено два облета, причем один, над районом Саратов–Энгельс, выполнял с турецкой базы Инжирлик летчик британских ВВС.

Наконец, в 1960 году было три облета советской территории: один вылет с турецкого Инжирлика в район Казани, за штурвалом самолета был опять же английский летчик, и два вылета из пакистанского Пешавара в районы Сары-Шаган и Свердловска.

Последний из трех вылетов 1960 года стал действительно последним полетом «U-2» над советской территорией в истории воздушной разведки, поскольку самолет с полетным заданием № 4154 был сбит в районе Свердловска, а летчик был взят в плен. После этой неудачи оставшиеся у американцев самолеты этого типа были оборудованы аппаратурой самоликвидации и к ведению разведки в воздушном пространстве СССР больше не привлекались.

Всего за годы эксплуатации «U-2» помимо сбитого над СССР самолета Пауэрса над КНР было потеряно еще девять самолетов этого типа; в этих случаях самолеты пилотировали летчики ВВС Тайваня.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ХРОНИКИ

В 1957 году «U-2» сфотографировал полигоны Капустин Яр и Байконур. Советский Союз в этом году произвел первый успешный тестовый запуск МБР с Байконура в Тихий океан и позднее вывел на орбиту Земли «Спутник-1».

Тогдашний канцлер ФРГ Конрад Аденауэр язвительно прокомментировал это событие: «Запустить в космос кусок железа способен каждый». Но неожиданный для США запуск первого в мире спутника так потряс американцев, что в стране начались дебаты на тему «что знает Иван и чего не знает Джон», заставившие американское правительство срочно откорректировать свою программу в области образования, сделав упор на увеличение обучаемых по инженерным специальностям.

1958 год – над Ереваном сбит принадлежащий ЦРУ США «С-118». Позднее в том же году над Арменией сбит самолет радиоэлектронной разведки «RС-130», погибли все 17 членов экипажа.

1959 год – французская государственная компания «Эр Франс» получила разрешение на проведение регулярных рейсов в Москву. Согласившись с просьбой ЦРУ США, она оборудовала пассажирские самолеты секретной аппаратурой фоторазведки. Про оборудование, которое включалось над объектами ПВО Москвы, знал узкий круг членов экипажа самолетов, состоявших в резерве ВВС Франции. За 100 рейсов в Москву было сфотографировано пять позиций ракет, ранее неизвестных. В 1981 году председатель правления «Эр Франс» Пьер Марион был назначен начальником основной разведывательной службы Франции – Главного управления внешней безопасности (DGSE).

1960 год – США вывели на орбиту первый спутник фоторазведки по программе «Корона», чему предшествовали десять неудачных запусков. Снимки с этого спутника обнаружили неизвестные ранее 64 советских аэродрома и 26 позиций зенитных ракет. На момент закрытия программы в мае 1972 года было выведено на орбиту 95 спутников, вдобавок еще 26 запусков оказались неудачными, и обошлось это в 820 млн долл. За 12 лет эксплуатации спутниками было сделано 800 тыс. снимков земной поверхности общей площадью 600 млн кв. миль, из них площадь в 1,65 млн кв. миль приходилась на Советский Союз. Горы секретных снимков изучали полторы тысячи сотрудников в Национальном центре обработки фотографий США. В том же году над СССР сбит «U-2» Пауэрса. США на три месяца запрещают полеты своих разведчиков над Советским Союзом. Над Баренцевым морем сбит «РБ-47» ВВС США.

1961 год – в СССР запущен первый в мире пилотируемый космический корабль «Восток-1».

1962 год – советской зенитной ракетой над Кубой сбит американский «U-2».

1964 год – над ГДР потеряны американские разведчики «Т-39» и «РБ-66».

1965 год – разведчик ВВС США «РБ-57Ф» потерян над Черным морем.

НОВЫЙ ВОЗДУШНЫЙ РАЗВЕДЧИК

1966 год – на вооружение ВВС США поступил стратегический самолет-разведчик «SR-71», который на испытаниях достиг скорости 3,4 М и высоты более 24 000 м. Прожорливые двигатели самолета вынуждали производить дозаправку в воздухе через каждые 90 минут полета, поэтому в каждом боевом вылете самолет сопровождал воздушный танкер.

С 1968 года самолеты данного типа базировались на а/б Кадена (Япония), где получили от местных жителей прозвище «Хаду» («Гремучая змея»), и использовались для разведки Северного Вьетнама и Лаоса. За два года (1968–1970) по ним было произведено около 800 пусков зенитных ракет, но безуспешно; однако по техническим причинам были утрачены два самолета этого типа.

Для разведки Советского Союза помимо Кадены использовались американские базы на Аляске. В Европе «SR-71» постоянно базировались на а/б Милденхолл (Англия) и периодически на Акротири (английская а/б на Кипре). При вылете с Милденхолла использовались два маршрута полета – один вдоль западного побережья Норвегии и далее в Баренцево море для разведки баз советского Северного флота на Кольском полуострове. За годы полетов в этом районе самолету пришлось совершить несколько аварийных посадок в Норвегии, в том числе четыре посадки в Буде, из них одну в 1981-м (самолет вылетел из США в Англию и вел разведку на маршруте полета), а другую – в 1985-м.

При вылете с Милденхолла по второму маршруту самолет уходил на разведку в Балтийское море. 29 июня 1987 года на самолете в этом районе взорвался один из двигателей. Летчик сумел развернуть самолет на обратный курс и с потерей высоты стал уходить из района. Советские перехватчики «МиГ-25» стали преследовать американца, и одна из ракет советских истребителей даже произвела захват цели. Но пусков ракет не было, поскольку к «SR-71» подошли истребители шведских ВВС и сопроводили его до входа в воздушное пространство Дании. Почти через 30 лет после этого случая ВВС США рассекретили его и наградили четверых шведских участников тех событий медалями.

На 1990 год, когда была приостановлена эксплуатация «SR-71», самолеты данного типа совершили 3551 боевой вылет, налетав при этом 11 008 часов, из них 2752 часа на скорости 3 М. Попытки реактивировать «SR-71» закончились в 1998 году неудачей. Последние два «SR-71», летавшие в интересах НАСА, были поставлены на прикол годом позже. Самолеты «SR-71» никогда не привлекались для полетов над СССР или КНР.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ХРОНИКИ

1968 год – «ДС-8» ВВС США утерян близ Курильских островов.

1969 год – израильтяне захватывают и вывозят египетскую РЛС советского производства в Рас-эль-Галеб. В том же году приказом президента Никсона 18 бомбардировщиков «Б-52» с ядерным оружием на борту выходят на маршруты боевого патрулирования «Giant lance» («Гигантское копье») над Арктикой и остаются на них в течение 27, 28, 29 и 30 октября 1969 года. Цель операции – оказать давление на СССР и ДРВ для смягчения их позиций относительно условий окончания вьетнамской войны.

1970 год – израильские «Фантомы» наносят удар по позициям египетских ЗУР.

1971 год – запущен американский спутник фоторазведки КН-9 «Биг Берд» (на год позже запланированного срока и с превышением на 1 млрд долл. заявленных бюджетных расходов). Первый спутник фоторазведки второго поколения имел 20 м в длину и 3 м в ширину, вес около 13 т. К июлю 1978 года было запущено 12 таких спутников, сыгравших свою роль в контроле над соблюдением СССР обязательств по стратегическим наступательным вооружениям.

1973 год – арабо-израильская война на Ближнем Востоке.

1974 год – советские «МиГ-25Р» с авиабазы Каир-Западный облетывают Тель-Авив.

1975 год – опубликованы сделанные с «U-2» фотографии комплекса складских помещений советского ВМФ в районе Берберы на северном побережье Сомали. Помещения внушительных размеров предназначались для пополнения запаса ракет на советских кораблях, действовавших в Индийском океане.

1976 год – бегство летчика В. Беленко на «МиГ-25П» в Японию. В том же году сотрудник американской компании «TRW» продал КГБ технические характеристики спутников радиоразведки «Райолайт» и «Аргус».

1977 год – сотрудник московского НИИ А. Толкачев передал ЦРУ данные по советской авиационной электронике, в частности, по доработанной аппаратуре самолета «МиГ-25» и системе опознавания «свой–чужой». Толкачев был арестован в 1985 году и расстрелян.

1978 год – в США по программе HAVE BLUE испытан самолет-невидимка. В Тихом океане советский траулер «Мыс Синявин» спас 10 из 15 членов экипажа американского самолета «Р-3», упавшего в море. Бывший сотрудник ЦРУ У. Кэмпайлс заключен в тюрьму за продажу майору ГРУ ГШ СССР инструкции по спутникам третьего поколения «КН-11». Советский спутник «Космос-954» упал в Канаде. Над Баренцевым морем истребитель «СУ-15» сбил южнокорейский лайнер, выполнявший рейс КАЛ-002.

1979 год – в связи с революцией в Иране закрыты станции перехвата Агентства национальной безопасности США в Кабкане, Мешхеде и Бушире.

1981 год – самолет-разведчик «РС-135» ВВС США терпит аварию на острове Шемия.

1983 год – над Тихим океаном советскими средствами ПВО сбит южнокорейский лайнер, выполнявший рейс КАЛ-007.

1984 год – национальный офис разведки США выводит на орбиту спутник по программе «Vortex». После катастрофы на Чернобыльской АЭС в апреле 1986-го один из таких спутников был размещен на орбите над Киевом.

1985 год – подрыв при запуске американской ракеты-носителя «Титан-3Д» со спутником «КН-11» из-за неполадок в системах спутника.

1986 год – ракета-носитель «Титан-3Д» со спутником «КН-9» взорвалась вскоре после запуска. В том же году был потерян американский космический челнок «Чэлленджер».

1987 год – спутники серии «КН-11» отметили развертывание советских МБР «СС-24» железнодорожного базирования и «СС-25» с боеголовками индивидуального наведения. Запуск последнего в серии спутника «КН-11».

1989 год – Израиль запустил ракету собственной разработки «Иерихон-2». Состоялся полный вывод советских войск из Афганистана.

АФГАНСКАЯ ВОЙНА

На заключительном этапе пребывания советских войск по позициям моджахедов было выпущено более 1000 ракет «Скад» класса «земля–земля».

Ударная группа ЦРУ по Афганистану базировалась в Исламабаде (Пакистан) и отслеживала результаты применения ПЗРК «Стингер» против советской авиации. При первом применении ПЗРК против советских вертолетов 25 сентября 1986 года в районе аэропорта Джелалабада были обстреляны 8 вертолетов «Ми-24», идущих на посадку. Четыре были сразу же сбиты, остальные ушли из опасного района. Моджахеды сняли пуски на пленку, а пролетавший вскоре после этого над районом спутник «КН-11» сделал снимки еще дымящихся остатков «Ми-24», которые вскоре оказались в Исламабаде.

Как считают американцы, «Стингеры» положили конец господству советских вертолетов в небе Афганистана. По данным ЦРУ, основанным на спутниковых фотоснимках, в результате 340 пусков ПЗРК было сбито 269 вертолетов, а общие потери советской авиации в Афганистане от «Стингеров» составили 350 машин.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ХРОНИКИ

1992 год – в США образован Центральный секретариат изображений (Central Imagery Office). США официально заявили о существовании в стране Национального офиса разведки (НОР), созданного в августе 1960 года в составе Министерства обороны. В 1998 году НОР вошел в состав Национального агентства по изображениям и картографии.

1994 год – Франция запускает разведывательный спутник «Гелиос».

1995 год – израильской ракетой-носителем выведен на орбиту разведывательный спутник «OFEQ-3».

1996 год – США согласились поделиться технологиями ПРО с Израилем.

1997 год – в США с борта космического челнока запущен третий спутник радиолокационного сканирования Земли по программе «Lacrosse».

1999 год – в ходе воздушной агрессии НАТО против Югославии зенитной ракетой советского производства «СА-3» сбит американский истребитель-невидимка «Ф-117А».

2000 год – российской ракетой-носителем запущен израильский коммерческий спутник «Eros A-1».

2001 год – скоординированный захват исламскими террористами четырех американских гражданских самолетов и самоубийственная атака ими Всемирного торгового центра и Пентагона. В том же году США вторгаются в Афганистан.

2002 год – на борту самолета «Б-767–300 ЕР» президента КНР Цзян Цземина обнаружены подслушивающие устройства, управляемые со спутника. Устройства, найденные в ванной комнате и спальне президентского самолета, были установлены в ходе работ стоимостью 15 млн долл. по переоборудованию интерьера самолета, которые проводились в Сан-Антонио (США) и за которыми следили 75 сотрудников безопасности КНР.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На дворе 2021 год. Давно закончилась холодная война, победителем в которой Запад считает себя. Уже три десятка лет нет СССР, который был основным политическим, экономическим и военным противником Запада, потратившего триллионы долларов на его развал. Идеология в нашей стране переменилась. Западу стоило бы успокоиться и не пакостить России всеми возможными способами.

Чем же не потрафила наша страна западному миру? Может, тем, что СССР устоял под натиском фашистского зверя и сломал ему хребет? Или США и Англия кусают локти, что не решились начать атомную бомбардировку Советского Союза после окончания Второй мировой? Или гложет смертельная обида на советскую разведку и советскую науку – первая сумела выведать американские атомные секреты, а вторая в кратчайший срок воплотила их в отечественное ядерное оружие?

Мы вряд ли получим внятные ответы на эти вопросы. Но давайте вспомним мысль Черчилля, что «англосаксы – это современные римляне и греки, а нынешние славяне – это варвары древности». То есть стратегам «Б-52» можно шляться в украинском небе, стратегам «Б-1» сидеть в Норвегии, а боевым самолетам НАТО без устали кружить рядом с Крымом.

Хотел закончить цитатой: «Страна с наилучшей фоторазведкой выиграет следующую войну». Она принадлежит генералу Вернеру фон Фришу, главе фашистского вермахта в 1935–1938 годах. Но в голову пришло более подходящее: «Не буди лихо, пока оно тихо». По-английски тоже звучит хорошо: Do not trouble trouble untill trouble troubles You.

Юрий Юрьев

Юрий Васильевич Юрьев – ветеран ВС РФ.