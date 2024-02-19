Путин: РФ готова завершить конфликт на Украине мирным путем, но Киев этого не захотел

Президент России отметил, что Россия готова к диалогу

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия готова мирным путем завершить конфликт на территории Украины, однако нет признаков, что этого хочет Киев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"К России как к гаранту <…> обратились люди с Донбасса, - напомнил президент. - Мы от мирных инструментов [урегулирования] перешли к инструментам военного характера, но и тогда мы стремились к тому, чтобы завершить этот конфликт мирным путем, и в Стамбуле договорились о параметрах".

"Если бы не позиция Запада, <…> война прекратилась бы уже полтора года назад, - подчеркнул Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. - Но они (власти в Киеве - прим. ТАСС) этого не захотели. Не знаю, хотят ли сегодня?" "Мы готовы к диалогу", - подчеркнул российский лидер.

Путин рассказал, что в России пошли на Минские соглашения, "потому что рассчитывали на порядочность партнеров", и "старались их реализовать, как бы сложны они ни были для обеих сторон" - и для Украины, и для Донбасса.

Президент РФ признался, что размышлял: "Как же уговорим людей, которые в Донбассе живут, пойти на эти соглашения, но думали, что сможем". "Но другая сторона и не собиралась, - указал Путин. - Действующее руководство Украины объявило устами первого лица, что ему ничего не нравится из этих Минских соглашений". "Из его команды <…> сказали, что и не будем выполнять ничего. Стало ясно, что бесполезно, - пояснил глава государства. - А война-то [с 2014 года] идет, люди-то гибнут".