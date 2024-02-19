Глава МИД КНР заявил, что Китай не будет молча наблюдать за кризисной ситуацией на Украине

По словам Ван И, китайские власти не намерены использовать кризис в корыстных целях

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Китайские власти не намерены бездействовать на фоне усиливающегося украинского кризиса, однако не будут использовать его в корыстных целях. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай не был инициатором украинского кризиса и не принимает в нем участия. Однако это не значит, что мы будем сидеть сложа руки и наблюдать за ним издалека. Вместо этого КНР продолжала содействовать мирным переговорам", - сказал он в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Как уточнил глава МИД Китая, необходимо учитывать обеспокоенность каждой из сторон украинского конфликта. Он указал на важность соблюдения положений Устава ООН, отметив, что Пекин намерен активно содействовать продвижению мирного диалога.

"Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньшие потери понесет каждая из вовлеченных сторон", - подчеркнул Ван И. Он напомнил, что Пекин прилагает конструктивные усилия для урегулирования ситуации на Украине и против любых попыток перекладывать на Китай ответственность за украинский кризис.