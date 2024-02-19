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Новый пакет германской военной помощи Украине

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Как сообщается , в рамках подписанного канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским 16 февраля 2024 года в Мюнхене германо-украинского "Соглашения о сотрудничестве в области безопасности и о долгосрочной поддержке", правительство Германии объявило также "Мюнхенский пакет" дополнительной немецкой военной помощи Украине стоимостью примерно 1,13 млрд. евро. Этот пакет считается первым этапом в реализации положений указанного соглашения в области долгосрочной военной поддержки Украины со стороны Германии, рассчитанных на 10 лет.

155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000 немецкого производства вооруженных сил Украины в импровизированном "противоланцетном" укрытии на линии фронта, февраль 2024 года (с) социальные сети

В "Мюнхенский пакет" войдет вооружение, боевая техника и боеприпасы нового производства, которые уже заказаны или будут заказаны германской промышленности:

- дополнительные 18 самоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52 нового производства, с поставкой в 2026-2027 годах. Ранее в 2022 году правительство Германии выдало компании KMW лицензию на реализацию контракта на поставку Украине 100 самоходных гаубиц PzH 2000 нового производства, однако данный контракт так и не был финализован.

- дополнительные 18 самоходных гаубиц RCH-155 калибра 155-мм/52 нового производства на колесном шасси (в дополнение к 18 ранее заказанным в 2022 году), с поставкой в 2025-2027 годах.

- дополнительные два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Skynex (в дополнение к двум ранее заказанным в 2022 году), с поставкой в 2025 году.

- дополнительные 100 зенитных управляемых ракет для ЗРК малой дальности IRIS-T SLS, с поставкой в 2024 году.

- 120 тысяч артиллерийских выстрелов калибра 122 мм нового немецкого производства, с поставкой в 2024 году.

В целом, как ранее сообщалось, Германия намерена выделить на военную помощь Украине в 2024 году по всем линиям около 7 млрд евро.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
PzH 2000
Проекты
SLS
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