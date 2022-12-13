Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex

Германская группа Rheinmetall 9 декабря 2022 года сообщила, что поставит неназываемому "международному заказчику" два новых 35-мм наземных зенитных артиллерийских комплекса Skynex. Поставка будет произведена в начале 2024 года. Общая стоимость контракта составляет 182 млн евро. Кроме того, подписан меморандум на сумму еще 12 млн евро на поставку группой Rheinmetall тяжелых военных грузовых автомобилей RMMN HX в комплекте машин транспортировки и обеспечения комплексов Skynex.

Согласно информации немецкой газеты "Handelsblatt", со ссылкой на "правительственные круги", данные комплексы Skynex должны быть поставлены Украине, а сам контракт будет полностью финансироваться германским правительством.

Зенитный артиллерийский модуль с 35-мм автоматической револьверной пушкой Oerlikon Revolver Gun Mk 3 на автомобильном шасси в составе зенитного артиллерийского комплекса Rheinmetall Skynex (с) Rheinmetall

Украина станет таким образом первым известным получателем зенитного артиллерийского комплекса Skynex, представляющего собой дальнейшее развитие семейства ЗАК Skyranger 35 (Skyshield) на основе артиллерийского модуля с 35-мм автоматической револьверной пушкой Oerlikon Revolver Gun (Millenium, GDM-008), выпускаемой сейчас в последнем варианте Oerlikon Revolver Gun Mk 3. Фактическим разработчиком пушки и комплексов на ее основе является подразделение Rheinmetall Air Defense - бывшая широко известная швейцарская компания Oerlikon, поглощенная Rheinmetall в 2001 году. В последние несколько лет Rheinmetall снова начал использовать бренд Oerlikon для обозначения ее продуктов.

Пушка Oerlikon Revolver Gun ведет огонь программируемыми снарядами AHEAD, что делает ее особо эффективной для поражения малоразмерных возлушных целей. Заявляется, что для эффективного поражения одного малого БЛА достаточно от одного до трех 35-мм программируемых снарядов, при этом стоимость одного такого снаряда составляет сейчас около 4000 евро. Эффективная дальность стрельбы составляет до 4,5 км.

Skynex, впервые представленный в 2016 году, является "сетевым" контейнеризированным комплексом на основе артиллерийских модулей с 35-мм автоматической револьверной пушкой Oerlikon Revolver Gun Mk 3, и предназначен главным образом для поражения ракетных и артиллерийских боеприпасов, а также крылатых ракет и БЛА. Комплекс включает новую автоматизированную систему боевого управления Oerlikon Skymaster с отдельным командным пунктом, новую РЛС обнаружения Х-диапазона Oerlikon X-TAR3D, и несколько (до четырех) 35-мм артиллерийских модулей (с интегрированными электронно-оптическими и радиолокационными средствами управления огнем). Все элементы выполнены в возимом контейнеризированном исполнении, при этом артиллерийские модули могут вести огонь и с автомобильных шасси. Сетевые возможности Skynex позволяют подключать к нему различные типы других обнаружительных средств и средств поражения, включая ЗРК различных типов.

В частности, на оборонной выставке IDEX-2017 в Абу-Даби в составе комплекса Skynex демонстрировались также 60-зарядные пусковые установки Cheetah зенитных управляемых ракет SkyKnight (эффективная дальность от 2 до 8-9 км, инфракрасное самонаведение). ЗРК малой дальности SkyKnight представляется эмиратской компанией Halcon (входящей в состав эмиратской группы EDGE), однако, видимо, Rheinmetall является на подрядной основе фактически его основным разработчиком.

Следует отметить, что в своем пресс-релизе о планируемой поставке комплексов Skynex неназываемому "международному заказчику", Rheinmetall заявляет, что "успешное применение зенитной самоходной установки Gepard на Украине подчеркивает эффективность 35-мм зенитных систем на основе 35-мм пушки против воздушных целей, особенно крылатых ракет и беспилотников".

Рекламное видео комплекса Skynex (с) Rheinmetall: